Rusland oefent met kernwapens, Slovenië haalt vuile bom-verhaal onderuit

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag vanuit een controlecentrum de training gevolgd van Russische strijdkrachten die een zogenaamde nucleaire aanval uitvoerden.

Er werden onder meer kruis- en ballistische raketten afgeschoten, waaronder die voor de lange afstand, vanaf het schiereiland Kamtsjatka in het uiterste oosten van het land. Ook in de Barentszzee, ten noorden van Rusland en Noorwegen, zijn raketten afgevuurd. Onderzeeërs en strategische bommenwerpers namen deel aan de oefeningen, volgens Russische staatsmedia.

Defensieminister Sergej Sjojgoe zei tegen Poetin dat de strijdkrachten ‘een massale nucleaire aanval’ oefenden als reactie op een eventuele nucleaire aanval van de vijand. Het zou gaan om een jaarlijkse oefening, maar in februari, vijf dagen voor de grootscheepse inval in Oekraïne, vond al eens zo’n oefening met kernwapens plaats. Ook de voorbereidingen voor de invasie zelf, met grote hoeveelheden troepen aan de grenzen met Oekraïne, presenteerde Moskou destijds als een militaire oefening.

Vuile bom

Moskou heeft herhaaldelijk in bedekte termen gedreigd dat de oorlog in Oekraïne erop kan uitdraaien dat Rusland kernwapens inzet. Het Westen was van tevoren geïnformeerd over de legeroefeningen van woensdag. De Amerikaanse regering had daags tevoren laten weten de aankondiging op prijs te stellen, omdat die het risico op misrekeningen verlaagde. Ook de Navo houdt, tot zondag, nucleaire oefeningen.

Poetin had ook nog een ontmoeting met functionarissen van de inlichtingendiensten van een aantal voormalige Sovjetstaten. Rusland beweert sinds zondag dat Oekraïne werkt aan een zogenoemde vuile bom. De Russische leider herhaalde tijdens de ontmoeting de aantijging. Rusland heeft de beschuldiging ook geuit in de VN-Veiligheidsraad en minister Sjojgoe heeft er zijn Chinese en Indiase ambtgenoten over gebeld.

Een vuile bom is een wapen dat gericht is op het verspreiden van radioactief materiaal. Het explosief zelf is meestal geen kernwapen, maar een gewone bom. In het Westen wordt gevreesd dat Rusland juist van plan is een aanval met een vuile bom in scène te zetten, om die in de schoenen te schuiven van Kiev. Zo’n false flag-operatie zou kunnen dienen als excuus om een kernwapen in Oekraïne in te zetten, in de hoop het voor Rusland ongunstige verloop van de strijd te keren.

De foto’s kwamen uit 2010

Bewijzen voor de aantijgingen heeft Rusland niet gepresenteerd. Wel postte het Russische ministerie van buitenlandse zaken op Twitter een paar foto’s van kerncentrales en een opslagplaats van kernafval, waaruit zou moeten blijken dat Oekraïne de laatste hand zou leggen aan een vuile bom. Twee niet nader genoemde Oekraïense organisaties zouden daartoe opdracht hebben gekregen van Kiev, zo twitterde het ministerie.

Maar een van die foto’s, met plastic zakken voorzien van waarschuwingen voor een radioactieve inhoud, stamt uit 2010 en toont Sloveens kernafval, zo twittert het Sloveense ministerie van buitenlandse zaken.

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) 25 oktober 2022

