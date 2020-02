Rusland mengt zich wederom in Amerikaanse verkiezingen

Rusland is wederom actief bezig met het beïnvloeden van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Daarvoor waarschuwen de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Moskou zou erop uit zijn om president Trump na 2020 in het zadel te houden. Daartoe willen de Russen zowel de Democratische voorverkiezingen als de algemene verkiezingen in november beïnvloeden.

Die waarschuwing kregen leden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden vorige week donderdag tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de geheime diensten. Dat meldt The New York Times op gezag van vijf anonieme bronnen in Washington. Op wat voor manier het Kremlin de stembusgang zou willen sturen, is onbekend. Volgens de krant reageerde Trump furieus op de berichten: de president zou bang zijn dat de informatie door de Democraten tegen hem zal worden gebruikt.

Naar verluidt koelde Trump zijn woede over de bijeenkomst op Joseph Maguire, de hoogste baas van de inlichtingendiensten. Woensdag moest Maguire vervolgens het veld ruimen en werd hij vervangen door Richard Grennell, de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland die bekend staat als een fervent Trump-aanhanger. Een reden voor het ontslag van Maguire gaf het Witte Huis niet. Wel bedankte Trump zijn oud-inlichtingenchef voor zijn ‘fantastische werk’.

Nieuwe spijtzwam tussen Democraten en Republikeinen

Zoals wel vaker veroorzaakt de affaire een splijtzwam tussen Democraten en Republieken. Vanuit het Democratische kamp klinkt kritiek op de aanstelling van Grennell, omdat hij weinig tot geen ervaring heeft binnen de inlichtingenwereld. Bovendien wekt het bericht over de Russische bemoeizucht volgens Democratische afgevaardigden de schijn dat Trump pogingen tot buitenlandse inmenging niet serieus aanpakt. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zag haar kans schoon en twitterde dat ‘Amerikaanse kiezers de Amerikaanse verkiezingen moeten beslissen, niet Vladimir Poetin.’

Op hun beurt uitten de Republikeinen kritiek op de waarschuwing van de inlichtingendiensten. Volgens hen heeft Trump Rusland juist stevig onder vuur genomen de afgelopen jaren, zo getuigen ook de sancties die onder zijn bewind tegen Moskou zijn ingesteld.

Het is niet de eerste keer dat Trump het aan de stok krijgt met de inlichtingenwereld. Na de presidentsverkiezingen van 2016 vlogen de beschuldigingen eveneens over en weer. Ook toen was de veronderstelde Russische inmenging onderwerp van de polemiek. Vorig jaar concludeerde speciaal aanklager Robert Mueller dat er wel degelijk sprake was van Russische inmenging tijdens de afgelopen stembusgang, maar dat er geen sprake was van een samenzwering. Trump ontkende alle aantijgingen en spreekt van een hetze.

