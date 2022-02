Rusland meldt vertrek aantal troepen bij grens Oekraïne, NAVO-baas voorzichtig optimistisch

De aankondiging komt op een moment waarop andere landen zich veel zorgen maken over de dreiging van een Russische inval in Oekraïne.

Om hoeveel militairen het gaat, is niet direct duidelijk. Het ministerie heeft tegen Interfax gezegd dat de grootschalige oefeningen in het land blijven doorgaan. Een aantal eenheden in zuidelijke en westelijke districten is volgens een woordvoerder al klaar en keert daarom terug.

Volgens de Verenigde Staten heeft Rusland zo’n 130.000 militairen verzameld bij de grens met buurland Oekraïne. De Amerikanen denken dat mogelijk deze week een aanval zal plaatsvinden. Het Kremlin heeft meermaals ontkend dat daar plannen voor zijn en ziet de verplaatsing van troepen in eigen land als een interne aangelegenheid. Maandag gaven Russische regeringsfunctionarissen al enigszins de-escalerende signalen af.

Meerdere gesprekken

Meerdere landen voeren gesprekken om de situatie rond Oekraïne te de-escaleren, ook met de leiders van Oekraïne en Rusland. Moskou is door diverse landen opgeroepen de spanningen te verminderen. Het vertrek van Russische militairen bij Oekraïne draagt daar mogelijk aan bij.

NAVO-baas Jens Stoltenberg is 'voorzichtig optimistisch’ over een vreedzame uitweg uit het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De westerse alliantie bespeurt gunstige signalen uit Moskou, al is de Russische militaire druk op Oekraïne nog niet verminderd, zegt Stoltenberg. Hij moet nog zien of de dreigende Russische troepenmacht in de grensstreek met Oekraïne inderdaad de aftocht blaast. Hij waarschuwt dat het vertrek van militairen alleen ook niet werkelijk kan geruststellen. Dan moeten ook de tanks, raketten en ander zwaar materieel worden teruggetrokken. Anders “kunnen ze gemakkelijk binnen een paar dagen weer terug zijn”.

“De afgelopen weken en dagen hebben we juist het omgekeerde gezien van een vermindering van het troepental, memoreert de Noorse secretaris-generaal. “Alles staat klaar voor een aanval”, waarschuwt hij nog maar eens.

Lees ook:

Biedt neutraliteit à la Finland voor Oekraïne een uitweg uit de crisis?

De Franse president Macron zou het al hebben laten doorschemeren: een model à la Finland voor Oekraïne. Vanuit Finland zelf klinkt de waarschuwing: dat is geen model dat je van bovenaf kunt opleggen.

Wat kan met diplomatie nog bereikt worden in de Oekraïnecrisis? Een oud-topdiplomaat zoekt naar uitwegen

Presidenten en premiers buitelen publiekelijk over elkaar heen met uitspraken over Oekraïne. Is er nog wel ruimte voor onderhandelingen achter de schermen? De voormalige Franse topdiplomaat Gérard Araud ziet mogelijkheden.