Rusland leverde krijgsgevangen uit aan Hongarije, wat steekt daarachter?

De Oekraïense autoriteiten willen in contact komen met elf Oekraïners, die twee weken geleden vanuit krijgsgevangenschap in Rusland zijn overgebracht naar Hongarije. De elf militairen die in Russische handen waren gevallen behoren tot de Hongaarse minderheid in de Oekraïense regio Transkarpatië, waar zo’n 150.000 Hongaarstaligen wonen. Oekraïense diplomaten in Hongarije hebben ondanks herhaalde verzoeken geen toegang tot hen gekregen, stelt Kiev.

Het was een grote verrassing toen de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou op 8 juni bekendmaakte dat elf krijgsgevangenen ‘met de zegen van Zijne Heiligheid patriarch Kirill van Moskou’ waren overgebracht naar Hongarije. De actie was ‘ingegeven door motieven van christelijke filantropie’, volgens het patriarchaat.

Beschermer aller Hongaren

Maar Kiev spreekt van een ‘geheime operatie’ met minder edele motieven. “Er was maar één simpel doel: premier Viktor Orbán moest aan Hongaren tonen, zowel in Hongarije als daarbuiten, dat hij hun enige beschermheer is”, zei de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmitro Koeleba deze week op tv.

Volgens hem worden de elf praktisch gevangengehouden. “Ze staan onder supervisie, en zelfs ontmoetingen met familieleden worden extreem beperkt.”

De kwestie bederft de toch al zure betrekkingen tussen Oekraïne en het bewind van de Hongaarse premier Orbán. Kiev verwijt EU- en Navo-lidstaat Hongarije niet alleen zijn Ruslandvriendelijke koers, maar ook dat het zich in Transkarpatië opwerpt als beschermheer van alle Hongaren.

Oekraïne wil de mannen zo snel mogelijk naar huis brengen, dat wil zeggen naar Oekraïne. Het is niet duidelijk hoe ze er zelf over denken, en of er onder hen houders van Hongaarse paspoorten zijn. Boedapest verstrekt al langer passen aan Hongaarse Oekraïners die daarom vragen, tot ongenoegen van Oekraïne.

Kiev en Hongarije liggen ook overhoop over onderwijs in de Hongaarse taal in Oekraïne. Een heikele kwestie zijn de Hongaarse pleitbezorgers, ook in Orbáns partij, die het in 1918 verloren Oekraïense gebiedsdeel graag weer bij Hongarije willen voegen.

‘Patriottische plicht’

Veel details over hoe de elf in Hongarije zijn terechtgekomen ontbreken. Minister van buitenlandse zaken Peter Szijjártó ontkende maandag dat zijn regering een rol heeft gespeeld bij de vrijlating. Alles was volgens hem geregeld door religieuze instanties.

Maar de Hongaarse vicepremier en minister van religieuze zaken Zsolt Semjén had vrijdag juist op de Oostenrijkse televisie erkend dat hij zich voor de elf had ingespannen: “Dit is mijn menselijke en patriottische plicht”. De elf ‘hebben hun vrijheid te danken’ aan het gebaar van de Russisch-orthodoxe kerk jegens Hongarije, benadrukte hij.

Vrijlating kan wederdienst zijn

Vraag is waarom de Russisch-orthodoxe kerk zich bekommert om deze krijgsgevangenen. Hint: deze kerk is steun en toeverlaat van de Russische president Poetin en diens oorlog in Oekraïne, reden waarom de EU een jaar geleden sancties wilde instellen tegen patriarch Kirill. De Hongaarse premier Orbán heeft dat verhinderd. De vrijlating kan een politieke wederdienst zijn, een cadeautje voor Orbán om mee te pronken en Oekraïne te irriteren.

Kiev is kwaad dat het overal buiten is gehouden. Maar volgens Boedapest is alles in overeenstemming met het internationale recht. De mannen zouden vrij zijn om te gaan en te staan waar ze willen.

