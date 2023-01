Rusland kan veel maken in Servië, maar rekruteren gaat echt te ver

“Waarom roepen jullie van Wagner mensen uit Servië op, als je weet dat dat in strijd met onze wetten is?”, vroeg de Servische president Aleksandar Vucic zich hardop af tijdens een interview op tv-zender Happy. “Waarom doen jullie dat Servië aan?” Hij reageerde op een bericht waarin mensen werden aangemoedigd zich aan te sluiten bij de paramilitaire organisatie die ook in Oekraïne voor Rusland vecht, op de website van propagandakanaal RT.

Die zender, onder directe controle van het het Kremlin, werd vorig jaar in de EU verboden. Maar in november opende RT een afdeling in Belgrado, met berichtgeving in het Servisch en gericht op de Balkan. De Wagner-groep onderhoudt nauwe banden met de Russische staat en levert volgens sommige schattingen inmiddels 10 procent van de Russische troepen in Oekraïne.

Vucic hield zijn ‘Russische vrienden’ verder voor dat het niet eerlijk is tegenover een land dat lijdt “omdat het Tsjaikovski, Dostojevski en Tolstoi niet in de ban gedaan heeft”. De uitval van Vucic is een van de zeldzame keren dat de president, die zich in zijn land veel macht heeft toegeëigend, Rusland openlijk een halt toe roept.

Lastige evenwichtsoefening

EU-kandidaat Servië probeert al decennialang de banden met zowel het Westen als Rusland en China warm te houden. Een evenwichtsoefening die na de Russische inval in Oekraïne bijna een jaar geleden steeds lastiger is vol te houden. Servië veroordeelt de invasie in algemene termen, bijvoorbeeld tijdens vergaderingen en stemmingen bij de Verenigde Naties. Maar ondanks grote druk van de EU weigert Belgrado mee te doen aan de sancties tegen Moskou.

Servië en Rusland hebben van oudsher goede culturele en religieuze banden, maar ook aardsere zaken spelen een rol. Servië importeert al zijn gas uit Rusland, tegen een vriendenprijs. Bovendien is oliemaatschappij Nis, een van de grootste bedrijven in Servië, enkele jaren terug grotendeels verkocht aan Gazprom. Moskou is daarnaast de belangrijkste pleitbezorger van het standpunt dat Kosovo nog steeds een Servische provincie is, en geen onafhankelijk land – nog altijd een van de belangrijkste politieke thema’s in Servië.

Dankzij de dagelijkse vluchten van luchtvaartmaatschappij Air Serbia is Belgrado nog een van de weinige toegangspoorten tussen Rusland en Europa. Inmiddels zijn enkele tienduizenden Russen naar de Servische hoofdstad uitgeweken, om hun daarheen verplaatste baan te behouden, of om aan de repressie in eigen land te ontvluchten. De aan de Servische staat gelieerde media, verreweg de meeste, zijn in het conflict grotendeels op de hand van Rusland, en dat geldt ook voor een groot deel van de Servische bevolking.

Gemaskerde strijders

De oproep van Wagner is inmiddels verwijderd van de website van RT. Of er daadwerkelijk Serviërs op zijn ingegaan, is niet duidelijk. Dinsdag toonde het Russische persbureau RIA Novosti tv-beelden van twee gemaskerde mannen die zeiden Servische vrijwilligers te zijn, tijdens een wapentraining in door Rusland bezet gebied in de Oekraïense regio Zaporizja.

President Vucic initieerde zelf enkele jaren terug de wet die deelname aan buitenlandse oorlogen strafbaar stelt. Enkele Serviërs zijn op grond ervan veroordeeld. Het is bekend dat vermoedelijk een klein aantal Serviërs mee heeft gevochten aan de kant van de Russen sinds in 2014 de eerste gevechten uitbraken in Oekraïne. Hoeveel precies is niet duidelijk.

