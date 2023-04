Rusland kan op het slagveld zijn voordeel doen met de gelekte informatie

Concrete plannen voor het alom verwachte Oekraïense lente-offensief staan niet in de geheime Amerikaanse documenten die op internet terecht zijn gekomen. Informatie over waar, wanneer en hoe Oekraïne denkt aan te vallen ontbreekt. Voor Oekraïne en zijn bondgenoten is te hopen dat die inlichtingen niet toch in handen zijn van de Russen.

Nee, dat kan helemaal niet, betoogde Michajlo Podoljak, adviseur van de Oekraïense president Zelensky, maandagavond. “Operationeel-tactische gegevens en scenario’s zijn helemaal afwezig in de publieke ruimte, die kunnen er ook helemaal niet zijn, omdat het tegenoffensief nog steeds wordt voorbereid.”

De gelekte informatie over grote wapentekorten aan Oekraïense kant is volgens Podoljak ook geen reden tot zorg. Vanaf het begin van de oorlog heeft Kiev er immers allerminst een geheim van gemaakt dat het wapens tekortkomt tegen de grote Russische overmacht. Ook heeft het van de daken geschreeuwd aan welke wapensystemen het behoefte had.

Dat wisten de Russen dus allemaal ook. Toch moeten de Oekraïners vrezen dat binnenkort alsnog meer op straat komt te liggen. Want wie garandeert na dit lek dat toekomstige plannen die wel concreet zijn binnenskamers blijven? Een vertrouwensbreuk met hun belangrijkste bondgenoten, de Amerikanen, tevens hun belangrijkste militaire adviseurs; dat is wel het laatste wat Oekraïne kan gebruiken.

Allerlaatste raketten

Ook valt te betwijfelen of Rusland eerder beschikte over zulke gedetailleerde informatie. Uit de documenten blijkt dat Oekraïne bezig is zijn allerlaatste Sovjet-luchtafweerraketten te verschieten; per rakettype wordt berekend hoelang de voorraad nog strekt. In de loop van mei kan Oekraïne zijn fronttroepen niet meer tegen aanvallen vanuit de lucht beschermen, en zal het moeten kiezen: drones uit de lucht halen of gevechtsvliegtuigen en helikopters.

Aangenomen dat die informatie klopt, en dat de leveranties van westerse afweersystemen onvoldoende zijn om de tekorten te dekken, dan kan Rusland daar wel degelijk zijn voordeel mee doen. Rusland kan zijn gevechtsvliegtuigen vrijelijker inzetten als de risico’s voor zijn luchtmacht zijn afgenomen.

Ook blijkt uit de documenten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten niet veel fiducie hebben in de kansen van het alom verwachte Oekraïense lente-offensief, bedoeld om bezet gebied in het oosten en zuiden te heroveren. Slechts ‘beperkte territoriale winst’ is mogelijk, tegen hoge verliezen, was begin februari de inschatting. Oekraïne heeft gebrek aan manschappen, munitie en materieel. Bovendien heeft het Russische leger zich zwaar verschanst achter de huidige frontlinie.

Dergelijke informatie over zwaktes van het Oekraïense leger kan een morele opsteker voor Rusland vormen. Met name voor de hardliners kan het een aanmoediging zijn om vooral vol te houden. Het kan trouwens ook leiden tot maatregelen om de kans op nog meer lekken te verkleinen, door zo min mogelijk informatie rond te laten gaan, en af te rekenen met potentiële verklikkers in eigen rangen. Of dat de Russische slagkracht ten goede komt valt wel te betwijfelen.

Weifelaars in het Westen

Maar voor bondgenoten van Oekraïne – zeker onder de weifelaars en tegenstribbelaars als Hongarije – kan het gebrek aan perspectief een argument zijn om Oekraïne zo zoetjes aan onder druk te zetten: ga nou maar eens onderhandelen, en wees bereid tot compromissen (lees: Oekraïens grondgebied op te geven).

Weifelaars zitten er ook onder het Amerikaanse electoraat en onder Republikeinse afgevaardigden in het Congres. Ze investeren de tientallen miljarden die de Verenigde Staten spenderen aan wapensteun liever in Amerika zelf. President Biden verkondigt steeds dat de steun aan Kiev voortduurt ‘zo lang als nodig’ is om Oekraïne aan een overwinning te helpen. Maar als die zege voorlopig helemaal niet in zicht is, zal het ongeduld toenemen.

Dat verhoogt de druk op Oekraïne om succes te boeken. Volgens Amerikaanse media reageren Oekraïense veiligheidsfunctionarissen achter de schermen heel wat minder laconiek op de nu tentoongespreide militaire zwakte van hun land dan Podoljak en anderen in het openbaar doen. Oekraïne is altijd al bang geweest dat strategische informatie die Kiev deelt met de Amerikanen in verkeerde handen kon komen. “Dit geval heeft aangetoond dat de Oekraïners daar volstrekt gelijk in hadden”, citeert nieuwssite Politico een Europese functionaris.

Hij ziet ook een lichtpuntje: “De Amerikanen staan nu bij de Oekraïners in het krijt. Ze moeten zich verontschuldigen en compenseren”, merkt hij op.

Egyptische raketten

Niet alle gelekte informatie pakt uit in het nadeel van Oekraïne. Volgens een van de documenten heeft de Egyptische president Abdel Fatah El-Sisi opdracht gegeven om voor Rusland 40.000 artillerie-raketten en kruit te produceren. Sisi zou erop hebben aangedrongen om dat geheim te houden ‘om problemen met het Westen te voorkomen’.

Als het verhaal klopt, dan lijkt met de onthulling dat plan wel van de baan. Egypte geldt als Amerikaanse bondgenoot in het Midden-Oosten, en is afhankelijk van Amerikaanse steun, die het land niet op het spel zal willen zetten. Overigens ontkent Egypte, desgevraagd door The Washington Post.

