Rusland kan als veroveraar kiezen uit deze vier opties

De Russische invasie van Oekraïne leidt tot een schokgolf in het bewustzijn van het Westen. De verovering van andermans territorium is niet langer een fenomeen uit een ver verleden. Kunnen de boeken uit een ver verleden dan misschien ook van stal gehaald worden om het heden beter te begrijpen?

De Franse staatkundige en historicus Montesquieu wijdde in zijn boek Over de geest van de wetten veel aandacht aan de situatie die zich nu weer voordoet. Hij schreef over het oorlogsrecht, de gevaren van oorlog, maar ook over de ‘vier manieren’ waarop ‘een veroveraar’ te werk kan gaan: ‘hij bestuurt de staat volgens de wetten die er al golden en trekt alleen de uitoefening van het staatkundige en burgerlijk gezag naar zich toe; hij vestigt een nieuw staatkundig en burgerlijk gezag; hij vernietigt de samenleving en laat haar opgaan in verschillende andere samenlevingen; hij roeit de bevolking uit.’

Rusland kiest voor een combinatie van strategieën, behalve dat het niet van plan is om Oekraïne te laten besturen volgens de wetten die er al golden. Poetin erkent Oekraïne niet als staat, zo bleek uit zijn oorlogsspeech voorafgaand aan de invasie, en ziet de instituties daar dus niet als legitiem. Oekraïne is cultureel en politiek een onderdeel van Rusland, aldus Poetin. Poetin zegt herhaaldelijk Oekraïne te willen ‘denazificeren’ en ‘demilitariseren’, en zijn woordvoerder, Dimitri Peskov, zei begin maart dat de Oekraïners hun grondwet moeten veranderen, zodat ‘Oekraïne lidmaatschap in ieder (militair, red.) blok uitsluit’.

Andere wetten dan voorheen

Overal in Oekraïne waar de Russen invloed uitoefenen, vinden veranderingen plaats ten koste van het centrale gezag in Kiev. De Russen hebben in 2014 de Krim veroverd, en via een referendum het Oekraïense gezag vervangen door dat van Rusland. Op de Krim gelden sindsdien ook andere wetten dan voorheen.

Rusland kiest voor een andere strategie in Oost-Oekraïne: het steunen en vestigen van nieuwe republieken. In de Donbas morrelen de Russen sinds 2014 aan het Oekraïense gezag door de separatisten daar te steunen. Eind februari deed Poetin daar een schepje bovenop door de zelfverklaarde volksrepublieken ook daadwerkelijk te erkennen als onafhankelijke staten. Rusland probeert daarmee ook de Oekraïense samenleving te vernietigen door er een archipel van volksrepublieken van te maken. In een Oekraïne dat bestaat uit kleine staten en geregeerd wordt door lokale krijgsheren, kan Rusland zijn invloed makkelijker uitbreiden.

Sleutelen aan het centrale gezag

Bij de laatste invasie sleutelen de Russen ook in andere gebieden aan het Oekraïense centrale gezag. In de stad Melitopol namen Russische troepen de burgemeester gevangen en vervingen hem door een Moskou-gezinde marionet, in Cherson zijn de Russen mogelijk van plan om een ‘onafhankelijkheidsreferendum’ te organiseren. Volgens de Oekraïense minister van buitenlandse zaken probeert Rusland met het ‘schijnreferendum’ een ‘nep-volksrepubliek in Cherson’ op te zetten.

Anders dan in de Donbas, waar onder de bevolking wel enige steun is te vinden voor politieke aansluiting bij Rusland, werpen de pogingen om nieuwe volksrepublieken te stichten weinig vruchten af. Er vinden al geregeld protesten tegen de Russische troepen plaats in Cherson en de Russen waren ook gedwongen om de gevangengenomen burgemeester van Melitopol vrij te laten in ruil voor de vrijlating van Russische krijgsgevangenen. De Russische invasie heeft de eenheid in de Oekraïense samenleving alleen maar versterkt. Zelfs in de Russisch sprekende regio’s hebben de Russen veel moeite om voet aan de grond te krijgen en het staatsbestel te veranderen.

Misschien grijpt Rusland daarom in sommige gebieden naar het zwaarste en bloedigste middel: complete vernietiging. De stad Marioepol is grotendeels met de grond gelijkgemaakt, en daar worden burgers doelbewust aangevallen. Met grootschalige vernietiging van Marioepol hopen de Russen een voorbeeld te stellen aan andere steden en gebieden: zij zouden eerder tot overgave kunnen besluiten om eenzelfde lot te voorkomen, en zo kan alsnog het Russische gezag gevestigd worden.

