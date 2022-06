Rusland is woest om Litouwse blokkade van Kaliningrad en dreigt met ‘ernstige gevolgen’

Litouwen zal merken dat het een doorvoerverbod naar Kaliningrad heeft afgekondigd. IJzervreter Nikolaj Patroesjev, vertrouweling van de Russische president Poetin en secretaris van de Ruslands veiligheidsraad, was dinsdag naar Kaliningrad afgereisd, om vandaar aan te kondigen dat de maatregelen ‘ernstige negatieve gevolgen voor de bevolking van Litouwen’ hebben.

Litouwen is de gebeten hond omdat het vanaf zaterdag het treintransport van onder meer metalen vanuit Rusland naar Kaliningrad heeft verboden. Het spoor vanuit Rusland naar Kaliningrad is een belangrijke levensader voor de enclave: maandelijks denderen er zo’n honderd treinen over.

Litouwen beroept zich op het embargo dat de Europese Unie heeft ingesteld, niet alleen tegen import maar ook doorvoer van Russische goederen. EU-buitenlandchef Josep Borrell gaf Litouwen maandag ruggensteun: “Litouwen heeft geen nationale restricties afgekondigd”, benadrukte hij, het gaat hier om EU-maatregelen.

Naast het verbod op metalen worden vanaf volgende maand ook onder meer alcohol en cement getroffen, en vanaf augustus olie.

Blokkade

Rusland spreekt van een ‘blokkade’, in strijd met een verdrag tussen Litouwen, de EU en Rusland uit 2004, dat de treintransporten regelde. Volgens gouverneur Anton Alichanov van Kaliningrad treft het verbod de helft van alle goederen uit Rusland. Paniek daarover heeft geleid tot een run op winkels in Kaliningrad.

Maar functionarissen van de EU en Litouwen ontkennen om het hardst dat sprake is van een blokkade: personentreinen worden niet getroffen, en ook vervoer over zee en door de lucht blijft mogelijk. “Het is ironisch om de retoriek te horen over vermeende overtredingen van internationale verdragen door een land dat zelf alle mogelijke internationale verdragen heeft geschonden”, zei de Litouwse premier Ingrida Simonyte dinsdag.

Open zenuw

Kaliningrad, met rond de 800.000 inwoners, is een open zenuw in de Russisch-Europese betrekkingen. Het is de thuisbasis van Ruslands Baltische vloot. Er staan Iskander-raketten opgesteld, die kunnen worden uitgerust met kernkoppen. Vorige maand hield Rusland er oefeningen, waarbij een uitwisseling van atoomaanvallen werd gesimuleerd.

In Russische praatprogramma’s wordt de toestand rond de exclave en haar inwoners regelmatig afgeschilderd als penibel. Kijkers worden soms getrakteerd op krasse pleidooien om Ruslands belangen veilig te stellen door een invasie langs de zogeheten ‘Suwalki-corridor’, via Wit-Rusland of Letland. Dat zou algauw neerkomen op een Derde Wereldoorlog, omdat Rusland voor zo’n operatie de Navo-lidstaten Letland, Litouwen of Polen zou moeten aanvallen.

Omgekeerd zijn de dagelijkse, lange Russische treinen voor Litouwse hardliners een steen des aanstoots: wie weet of daar op een kwade dag geen groene mannetjes uitspringen? Litouwen kan de treinen controleren, maar hoe de autoriteiten het transportverbod precies wil afdwingen is niet duidelijk.

Weinig opties

Het land reageert laconiek op de jongste Russische dreigementen. In het Russische parlement wacht een voorstel om de erkenning van Litouwens onafhankelijkheid in 1991 te herroepen, maar daarvan zal geen Litouwer wakker liggen. “Het Kremlin heeft heel weinig opties om terug te slaan”, meent de voorzitter van de parlementaire defensiecommissie, Laurynas Kasciunas.

Rusland kan Litouwen niet chanteren met Russisch gas, want het land heeft zichzelf al afgekoppeld. Door de Litouwse pijplijn stroomt nog wel gas: naar Kaliningrad.

