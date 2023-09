Rusland gaat weer naar de stembus, en dus is er fraude

Het is in de vroege ochtend van 17 augustus als de politie op vijftien adressen in Rusland woningen binnenvalt. Agenten van het Onderzoekscomité, het Russische equivalent van de Amerikaanse politiedienst FBI, nemen apparatuur, bankpassen, geld, paspoorten en documenten in beslag. Het zijn allemaal woningen van leden van Golos, de grootste en bekendste onafhankelijke verkiezingswaakhond in Rusland.

De politie gaat hardhandig te werk. Hoewel sommige Golos-leden na ondervraging op het bureau met de schrik vrijkomen, loopt het voor anderen een stuk slechter af. Zo belandt Vladimir Zjilkin kort na de inval in zijn Moskouse woning op de spoedeisende hulp met hoofd- en wervelklachten. Tijdens de huiszoeking mishandelen agenten hem. Ze leggen hem met zijn gezicht naar beneden op de vloer en slaan hem op zijn rug en achterhoofd.

Ook de medevoorzitter van de organisatie, Grigory Melkonjants, vergaat het niet goed. Hij belandt een nacht in de cel voordat een Moskouse rechtbank de volgende dag besluit hem twee maanden in voorarrest te houden. De verdenking tegen hem luidt dat hij ‘activiteiten organiseert van een ongewenste organisatie’.

Schijnvertoning

Dat de Russische autoriteiten hun pijlen op Golos richten, wekt weinig verbazing. De organisatie bekritiseert sinds haar oprichting in 2000 met regelmaat de stembusgang bij lokale en nationale verkiezingen. Ook de timing van de strafexpeditie is voorspelbaar: deze dagen, en vooral zondag, zijn er lokale verkiezingen in talloze Russische districten, provincies en steden. Een stembusgang die Golos door het gebrek aan electorale concurrentie op voorhand al als een schijnvertoning afdeed.

Naast de hetze tegen Golos en haar leden zijn er andere indicatoren dat er grootschalige stembusfraude zal zijn. Zo meldde de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta eind augustus dat de verkiezingszege van de gouverneur van de regio Moskou al in kannen en kruiken was. Op gelekte audiofragmenten was te horen hoe hooggeplaatste functionarissen van regeringspartij Verenigd Rusland op het campagnehoofdkwartier de verkiezingsoverwinning van gouverneur Andrej Vorobjov in maart al projecteerden op 70 procent. Het personeel kreeg de opdracht ‘loyale kiezers’ te ronselen en overheidsmedewerkers, zoals docenten en artsen, onder druk te zetten om op Vorobjov te stemmen.

In een andere poging de verkiezingsuitslag te beïnvloeden, besloten de Russische autoriteiten in april al dat het aantal fysieke stembussen flink zou worden verminderd. Kiezers kunnen in toenemende mate alleen online stemmen. In Moskou zijn nu bijvoorbeeld 40 procent minder stemlokalen dan voorheen. Eerder bleek het online stemsysteem totaal ondoorzichtig. Zo waren er tijdens de parlementsverkiezingen van 2021 talloze voorbeelden van oppositiekandidaten die op basis van de papieren stembiljetten in kiesdistricten ver op kop lagen, maar die voorsprong zagen verdampen toen de telling van het online stemsysteem werd meegenomen.

Draagvlak voorwenden

Grote vraag is waarom de autoriteiten überhaupt zo veel moeite doen een grote overwinning te boeken. Een begin van een antwoord is dat Moskou graag wil tonen – of fingeren– dat er publieke steun is voor de invasie van Oekraïne. Hoe meer stemmen Verenigd Rusland bij elkaar sprokkelt, of fraudeert, hoe harder het Kremlin kan roepen dat president Poetin de legitieme leider van het land is. Iets wat ook van belang is voor volgend jaar, als er presidentsverkiezingen zijn.

Dat lijkt voor toeschouwers buiten Rusland een kolderiek politiek toneelstuk voor de bühne, maar in eigen land hecht het Kremlin er waarde aan. Moskou geeft zo ook een signaal af aan de elite: de bevolking staat nog altijd achter ons, dus haal je niets in het hoofd. Een klinkende verkiezingszege is daarmee een afschrikmiddel. Want bij een, hypothetische, slechte verkiezingsuitslag, kan die elite denken dat ze – met de steun van een ontevreden bevolking – regimeverandering kan forceren.

Verkiezingen in bezet Oekraïens gebied Naast lokale verkiezingen in Rusland zelf organiseert de Russische bezettingsmacht ook een stembusgang in de gebieden in Oekraïne die onder controle staan van Moskou. Sinds vorige week donderdag kunnen inwoners van de gedeeltelijk bezette regio’s Cherson, Zaporizja, Donetsk en Luhansk al hun stem uitbrengen tijdens verkiezingen die door het Westen en Oekraïne als een electorale schijnvertoning worden gezien. In alle vier regio’s gaan de huidige, door het Kremlin geselecteerde, ‘gouverneurs’ voor een volledige termijn. Vorig jaar annexeerde Moskou de vier regio’s na schijnreferenda. Ook op het in 2014 illegaal geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim vinden lokale verkiezingen plaats.

