Rusland en Oekraïne tasten elkaar af in Turkije, Erdogan is optimistisch over onderhandelingen

Oekraïense en Russische onderhandelaars zijn maandag gearriveerd in Turkije voor een nieuwe gespreksronde die dinsdag van start gaat. Van een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski zal het voorlopig niet komen, liet de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov maandag weten. Zo’n ontmoeting, waar Zelenski al langer op aandringt, zou op dit moment ‘contraproductief’ zijn, aldus Lavrov.

Zelenski zei zondag dat Rusland zich geen illusies moet maken: Oekraïne is niet bereid om te praten over het afstaan van gebieden aan Rusland of separatisten. “Veiligheidsgaranties en neutraliteit, niet-nucleaire status van onze staat, we zijn klaar om ervoor te gaan”, zei Zelenski. De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba onderstreepte maandagavond dat de grenzen van zijn missie helder zijn: “We gaan niet onderhandelen over mensen, land of soevereiniteit”. Het hoogst haalbare is een ‘wapenstilstand’, aldus Koeleba.

De Turkse president en gastheer van de gesprekken, Recep Tayyip Erdogan, voerde telefoongesprekken met zowel Poetin als Zelenski, en is optimistisch over de onderhandelingen. Hij zei dat de gesprekken ‘de goede kant’ opgaan. Hij zei ook dat het van groot belang was dat er een wapenstilstand komt en zal dinsdag, voorafgaand aan de onderhandelingen, nog met de delegaties overleg voeren.

Geen uitweg voor duizenden burgers

In Oekraïne was maandag weinig verandering. Nog altijd is er geen uitweg voor de ongeveer 160.000 burgers die vastzitten in de belegerde en grotendeels vernietigde stad Marioepol. Volgens de burgemeester van de stad verhinderen de Russen nog altijd de evacuatie van burgers.

In de stad Irpin, nabij Kiev, is het Oekraïense leger er maandag wel in geslaagd om de impasse te doorbreken. Russische militairen hielden de stad bezet, maar Oekraïense militairen wisten maandag de stad te bevrijden. De burgemeester van de stad, Oleksander Markoesjin, zei dat hij nieuwe Russische aanvallen verwacht, maar dat Oekraïne zich daartegen zal verzetten.

Lees ook:

Zelenski: neutraliteit Oekraïne is een optie; Scholz: ‘Navo niet uit op ander Russisch regime’

Opnieuw luchtaanvallen op verschillende Oekraïense steden, aan de vooravond van nieuwe vredesonderhandelingen. Volgens de Oekraïense president Zelenski is een neutrale status van zijn land bespreekbaar.