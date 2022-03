Rusland en Oekraïne praten over ‘oplossing’, terwijl de strijd onverminderd doorgaat

Rusland en Oekraïne zouden donderdag onderhandelen over een bestand. De precieze plek, ergens in het westen van Wit-Rusland, en het tijdstip zijn onbekend.

Rusland zal zijn ‘militaire operatie’ in Oekraïne ‘tot het einde’ voortzetten, zei buitenlandminister Sergej Lavrov voorafgaand aan het overleg in een interview op de Russische staatstelevisie. Hij zei erop te vertrouwen dat een ‘oplossing’ wordt gevonden voor de strijd.

Lees de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

Uitschakeling van Zelenski en zijn regering

Waar het beoogde eindpunt van de strijd in Russische precies ligt, liet Lavrov in het midden. Wel zei hij dat Oekraïne een bedreiging vormt voor Rusland, en dat ‘president Zelenski regeert over een maatschappij waar nazisme hoogtij viert’. Daaruit valt op te maken dat – naast neutraliteit van het land – regimeverandering, oftewel ‘denazificatie’ het einddoel blijft. Zonder uitschakeling van Zelenski en zijn regering in Kiev zal dat niet gaan.

De toestand rond de hoofdstad blijft zeer gespannen, met de dreiging van een enorme hoeveelheid troepen en materieel onderweg naar de stad. Maar de 60 kilometer lange colonne die zich aan de noordkant op dertig kilometer van het stadscentrum bevindt, lijkt weinig op te schieten. “Hardnekkig Oekraïens verzet, mechanische gebreken en verkeersverstopping” zijn daarvan de oorzaak, aldus het Britse ministerie van defensie.

De stad beleefde een relatief rustige nacht, ‘moeilijk, maar onder controle', beschreef de Kievse burgemeester Vitali Klitsjko de toestand. Het centrale stadsverwarmingssysteem dat woensdagavond werd beschadigd doordat een neergehaalde Russische raket erop neerstortte kan snel worden gerepareerd, zei hij.

Beeld Bart Friso

De toestand in Marioepol verslechtert

In het zuiden van het land wordt nog zwaar gevochten in het omsingelde Marioepol. In de voornaamste havenstad aan de Zee van Azov ‘verslechtert de toestand met het uur', zei een inwoner tegen persbureau AFP. De Russische belegeraars raken volgens de lokale autoriteiten voortdurend en opzettelijk burgerdoelen, waardoor water, verwarming en stroom zijn uitgevallen, en ze beletten evacuaties of bevoorrading van de stad.

In Cherson lijkt de strijd gestreden, hoewel het Oekraïense leger dat ontkent. In de stad zijn volgens ooggetuigen tanks en troepen gezien. Cherson is de eerste grote Oekraïense stad (285.000 inwoners) die gevallen is.

Om de steden Charkov, in het oosten, en Tsjernihiv, in het noorden, wordt zwaar gevochten. In de stad Dnipro (voorheen Dnjepropetrovsk) maken inwoners zich op voor de strijd, door barricaden op te werpen en voorraden molotovcocktails aan te leggen. De industriestad is gelegen aan de Dnjepr, de scheidslijn tussen Oost- en West-Oekraïne. Het Russische leger en Oekraïense separatisten uit de Donbas proberen het Oekraïense leger tot de Dnjepr terug te dringen.

