Rusland en Oekraïne komen dichter bij akkoord

Rusland gaat zijn militaire operaties rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev ‘grondig’ terugschroeven. De Russische onderminister van defensie Alexander Fomin maakte het nieuws bekend op het moment dat Oekraïense en Russische onderhandelaars dichterbij een akkoord komen.

Volgens Fomin is de terugtrekking rondom Kiev bedoeld om het vertrouwen tussen de twee landen bij de onderhandelingen te vergroten. Diplomaten van beide landen ontmoetten elkaar dinsdag in Turkije en zullen woensdag verder praten.

De partijen spraken elkaar over de toekomst van Oekraïne en de veiligheidseisen van voornamelijk Rusland. Rusland wil dat Oekraïne zijn droom op Navo-lidmaatschap laat varen en de garantie dat het land geen kernwapens zal bezitten of ontwikkelen. De eis van ‘denazificatie’ lijken de Russen te hebben losgelaten. Ook zal Rusland zich niet verzetten tegen toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.

De Russische onderminister van defensie kolonel-generaal Alexander Fomin verlaat de vredesbesprekingen met een Oekraïense delegatie in Istanbul. Beeld Reuters

Recht om in te grijpen

De Oekraïense delegatie presenteerde een vredesplan, waarin Oekraïne neutraal zou blijven en zich bij geen enkel militair bondgenootschap zou voegen, maar dat de veiligheid van Oekraïne gewaarborgd zou worden door een groep landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankijk, Turkije, China en Polen. Als Oekraïne aangevallen wordt, dan zouden deze landen het recht verkrijgen om in te grijpen op basis van het Navo-principe: ‘een aanval op de een is een aanval op allen.’ Wat betreft de status van de Krim zijn de Oekraïners bereid te onderhandelen, maar ze zeggen daar ook bij meer tijd voor nodig te hebben, namelijk vijftien jaar.

Het hoofd van de Russische delegatie, Vladimir Medinski, zei dat de Oekraïense voorstellen een stap in de goede richting zijn, maar dat de partijen nog altijd ver van elkaar verwijderd zijn. “We weten nu hoe we verder moeten komen richting een compromis. We zijn niet gewoon de tijd aan het volmaken in de gesprekken.” Als de gesprekken vorderen kunnen de presidenten en buitenlandministers van beide landen bij elkaar komen om een vredesakkoord te sluiten, zei Medinski.

Het Russische besluit om de troepen weg te halen uit het gebied rondom Kiev heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met de onderhandelingen, maar ook met de situatie op de grond. De Russen lijden nog altijd zware verliezen en raken steeds meer veroverde gebieden kwijt aan Oekraïense militairen. De verwachting is niet dat Rusland zich volledig terugtrekt, maar dat het leger zich verder zal nestelen in Oost-Oekraïne, met name in de Donbas.

Een Oekraïense soldaat bij het front rondom Kiev. Beeld REUTERS

Horror

Westerse landen zijn sceptisch over de Russische troepenbeweging en de onderhandelingen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken zei dat hij nog geen signalen heeft ontvangen waaruit blijkt dat de gesprekken vorderen op een ‘contructieve wijze’ en waarschuwde dat de Russische terugtrekking mogelijk een poging is om ‘mensen te misleiden en de aandacht af te leiden.’

Volgens Blinken is er bij de Russen vaak een verschil tussen wat ze enerzijds zeggen en anderzijds doen. “Wij zijn gefocust op het laatste”, zei Blinken. “En wat Rusland doet is de voortzetting van Oekraïnes toetakeling.”

De Britse premier Boris Johnson sloot uit - ook namens de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Italië - dat het Westen van plan is om de druk op Rusland te verminderen. De landen zijn ‘het erover eens dat we even vastberaden moeten blijven tot de horror in Oekraïne afgelopen is’, aldus Johnson.

