Rusland en de Navo vechten een schijngevecht uit in de lucht en op zee. ‘Ze kijken hoever ze kunnen gaan’

Nederlandse, Deense en Britse straaljagers kwamen vorige week maandag in actie omdat zware Russische lange-afstandsbommenwerpers vanuit het noorden aan kwamen vliegen en te dicht het Navo-luchtruim naderden. De Britse en Deense gevechtsvliegtuigen begeleidden de Russische bommenwerpers totdat ze zich weer wegbewogen van Navo-gebied.

Hier in Nederland stonden voor deze actie volgens afspraak twee met raketten gewapende F-16’s paraat op de vliegbasis Volkel. De straaljagers waren vrijwel direct na het alarm in de lucht. “Die piloten hebben dienst”, zegt een woordvoerder van de luchtmacht. “Het enige wat ze hoeven te doen is rennen naar de kist, zitten en vliegen. Letterlijk. Ze zijn heel snel airborne.”

Deze Quick Reaction Alert, zoals het in Navo-jargon heet, was typerend voor het wereldwijde schaduwboksgevecht waarin het westerse militaire bondgenootschap en Rusland de laatste jaren steeds meer verwikkeld raken. Vliegtuigen en schepen van beide kampen naderen elkaar daarbij soms tot zeer dichtbij. Ze testen en volgen elkaar. Zo schaduwden Amerikaanse marineschepen en -vliegtuigen enkele weken geleden nog een eskader van Russische en Chinese oorlogsschepen dat patrouilleerde voor de kust van Alaska.

Amerikaanse drone stort neer

De manoeuvres hebben vaak iets weg van een soort rituele dans. Maar soms loopt de spanning serieus op.

Russische straaljagers probeerden in maart bijvoorbeeld kerosine te gooien op een Amerikaanse verkenningsdrone boven de Zwarte Zee. Een van de Russische gevechtsvliegtuigen raakte de drone daarbij, waardoor de propeller van de drone beschadigd raakte en deze neerstortte in zee. Het was voor het eerst in decennia dat bij zo’n confrontatie tussen Rusland en de Verenigde Staten een luchtvaartuig crashte.

De Amerikanen riepen de Russische ambassadeur in Washington op het matje en beschuldigden de Russen van ‘roekeloos’ gedrag. Maar Moskou trok zich daar weinig van aan. “Wij weten heel goed voor welke missies dit soort verkennings- en aanvalsdrones worden gebruikt”, schamperde de Russische ambassadeur Antoni Antonov.

Official footage released by the U.S. Air Force of the collision between a Russian Su-27 and US MQ-9 over the Black Sea. pic.twitter.com/kZaYUyXzVm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 16 maart 2023

Kijken hoe ver ze kunnen gaan

“Rusland en Navo zoeken steeds meer de grenzen op”, zegt Ralph Clem, oud-generaal van de Amerikaanse luchtmacht. “Beide zijden kijken hoe ver ze kunnen gaan. Het is een heel zorgwekkende trend.”

Clem is emeritus hoogleraar aan de Florida International University en is als defensie-expert verbonden aan een denktank van die universiteit. Samen met een collega deed hij onderzoek naar de incidenten. Volgens de oud-generaal nam de frequentie van de confrontaties aanzienlijk toe sinds 2014, toen Rusland een rebellie in het oosten van Oekraïne orkestreerde en het schiereiland de Krim bezette. In de periode tussen 2013 en 2021 telde hij in totaal zo’n 2900 gevallen.

“Ik heb de indruk dat het tempo van dit soort Russische operaties inmiddels een stuk hoger ligt dan tijdens de Koude Oorlog”, zegt Clem. “Er doen zich steeds vaker situaties voor die uit de hand kunnen lopen. Mijn grote vrees is dat zich een keer een echt serieus incident voordoet, opzettelijk of onopzettelijk, en dat de situatie dan escaleert.”

Beide kampen willen laten zien waartoe ze in staat zijn

De drijfveren achter dit gedrag variëren. Rusland en de Navo zijn er allebei op gebrand om te laten zien dat ze hun territorium en belangen kunnen verdedigen. Naderende schepen en vliegtuigen worden met radar en andere middelen gevolgd, en als ze een potentiële bedreiging vormen, worden er eigen vaar- of vliegtuigen op af gestuurd.

Tegelijk willen beide kampen ook graag laten zien waartoe ze in staat zijn. Bovendien gebruiken ze de manoeuvres om inlichtingen te verzamelen en om geopolitieke signalen af te geven.

Normaal gesproken houden schepen en vliegtuigen van beide zijden hierbij een veilige afstand tot elkaar, om ongelukken te voorkomen. Maar escalatie ligt ook geregeld op de loer.

Urenlange schijnaanvallen

Zo beleefden de bemanningsleden van het Nederlandse luchtverdedigingsfregat Zr. Ms. Evertsen twee jaar geleden spannende momenten op de Zwarte Zee. Om steun aan Oekraïne te tonen, voer de Evertsen samen met een Brits schip bij de Krim toen Russische straaljagers, bewapend met bommen en raketten, urenlang laag over het fregat scheerden en schijnaanvallen uitvoerden. Ook werd elektronische apparatuur van het schip verstoord.

Later verklaarde het Kremlin dat de acties nodig waren om te voorkomen dat het luchtverdedigingsfregat Russische wateren zou binnenvaren. Maar de Nederlandse marine sprak van ‘onverantwoord en onveilig gedrag’ en ‘intimidatiepraktijken’.

In februari van dit jaar maakten de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD bovendien bekend dat Nederlandse marine- en kustwachtschepen enkele maanden eerder een Russisch spionageschip hadden geschaduwd op de Noordzee. Het schip, dat zichzelf voordeed als een gewoon wetenschappelijk onderzoeksvaartuig, zou erop uit zijn geweest om telecomkabels, olie- en gaspijpleidingen, windmolenparken en stroomkabels in kaart te brengen. Volgens de diensten gebeurde dat ter voorbereiding op eventuele ‘verstoring en sabotage’.

‘Russische piloten zijn roekelozer’

Het overgrote deel van de incidenten doet zich voor in de lucht. En het belangrijkste spanningsgebied is momenteel de Zwarte Zee, waar de Russische straaljager de Amerikaanse drone liet neerstorten en waar het Nederlandse fregat het mikpunt werd van schijnaanvallen. Dit komt door de oorlog in Oekraïne.

Russische militaire vliegtuigen en schepen zijn zeer actief in het Zwarte Zeegebied, en Amerika en zijn bondgenoten voeren er met vliegtuigen en drones voortdurend verkenningsvluchten uit om inlichtingen te verzamelen, die ze deels doorspelen aan de Oekraïners. Dat leidt tot wrijving.

Zo deed zich in september vorig jaar ook een incident voor met een bemand Brits spionagevliegtuig. Dat was bezig met een inlichtingenmissie boven de Zwarte Zee, toen Russische straaljagers het toestel naderden. Een van die vliegtuigen schoot daarbij plots een raket af. Achteraf verklaarde Moskou dat de raketlancering het gevolg was van een ‘technische storing’, en Londen maakte er geen al te groot punt van. Maar de Britten besloten wel om hun spionagetoestellen voortaan te laten beveiligen door straaljagers.

“Russische piloten zijn veel roekelozer dan wij”, zegt Peter Wijninga, defensie-expert van denktank HCSS en oud-kolonel van de Nederlandse luchtmacht. “Je zag dat ook eerder dit jaar bij die botsing van dat Russische gevechtsvliegtuig met de Amerikaanse drone boven de Zwarte Zee. Wij staan te kijken van zo’n gevaarlijke actie, want dat had ook heel verkeerd kunnen aflopen voor die Russische piloot. Maar waarschijnlijk haalden de Russen zelf er hun schouders over op.”

Ook luchtruim boven Baltische Zee is spanningsgebied

Een ander spanningsgebied waar Clem en zijn collega veel incidenten telden, is het luchtruim boven en rond de Baltische Zee. Sinds Estland, Letland en Litouwen in 2004 lid werden van de Navo helpen straaljagers van bondgenoten hen met het bewaken van hun luchtruim. Dat leidt geregeld tot confrontaties met de Russen, die maar moeilijk kunnen wennen aan de groeiende assertiviteit van de Baltische landen en hun nieuwe partners.

Beeld Bart Friso

Ook de Barentszzee, de Noorse Zee en vooral het noorden van de Noordzee zijn geregeld het toneel van het kat-en-muis-spel tussen schepen en vliegtuigen van Rusland en de Navo. “Russische strategische bommenwerpers kwamen tijdens de Koude Oorlog al regelmatig langs de kust van Noorwegen en Denemarken naar de Noordzee”, vertelt oud-luchtmachtkolonel Wijninga. “Ze deden dat in die tijd vooral om de reactietijd van de Navo-landen te testen en om de communicatie uit te luisteren.”

Wijninga vermoedt dat de bommenwerpers tegenwoordig nog steeds dergelijke dingen doen, maar dat de vluchten langs het Noordwest-Europese luchtruim nu vooral ook bedoeld zijn als machtsvertoon. “De Russen willen laten zien dat ze er zijn. Zo van: ‘Wij zijn een groot land en wij doen wat we willen’.”

‘De Russen zijn een joker’

Volgens de Amerikaanse oud-generaal Clem zouden de Navo en Rusland met name rond Oekraïne afspraken moeten maken om te voorkomen dat het een keer ongewild uit de hand loopt. Ze zouden bijvoorbeeld moeten overeenkomen hoe hun schepen en vliegtuigen elkaar naderen, hoeveel afstand ze tot elkaar moeten houden, en dat piloten en commandanten via bepaalde radiofrequenties contact met elkaar leggen. Deconfliction heet dit in militaire termen.

Maar gezien de hevige oorlog in Oekraïne en de hoog opgelopen spanningen tussen Rusland en de Navo acht Clem de kans op effectieve afspraken voorlopig klein. Zelfs als de strijd in Oekraïne ten einde komt, ziet hij vooralsnog vooral wantrouwen. “Je kunt wel van alles afspreken”, zegt hij. “Maar Rusland zal zich er niet aan houden. De Russen zijn een joker, ze kunnen echt de gekste dingen doen.”

Lees ook:

F-16’s in actie om Russen af te schrikken

Moskou gebruikt atoombommenwerpers uit de Sovjet-tijd om de Navo-luchtverdediging te testen en te laten merken dat Rusland zijn militaire macht ver weg kan laten gelden.

Amerikanen nemen drone-botsing met Russisch vliegtuig hoog op, maar niet te hoog

De Verenigde Staten zijn woedend over de botsing tussen een Russisch gevechtsvliegtuig en een Amerikaanse drone. Niettemin spreken de Amerikanen over een ‘ongeluk’. Zo proberen ze het risico op verdere escalatie te beperken.