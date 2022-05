Rusland dwingt Oekraïne terug in de Donbas: ‘Rusland heeft het voordeel, maar we doen alles wat we kunnen’

Rusland is op dit moment aan de winnende hand in de Donbas, zo geven belangrijke vertegenwoordigers van de Oekraïense overheid toe. Het Oekraïense leger trekt zich in het oosten van het land op verschillende plaatsen terug en met name de provincie Loegansk is nu bijna geheel in Russische handen.

“Het is duidelijk dat onze jongens zich geleidelijk terugtrekken naar meer versterkte posities”, zei Sergi Gaidai, de gouverneur van de provincie Loegansk. “We moeten deze horde tegenhouden”, zei hij over de opmars van de Russen. Gaidai sloot niet uit dat de Oekraïense militairen nog meer plaatsen in Loegansk moeten opgeven. “We moeten deze oorlog winnen, niet deze slag.”

Volgens Gaidai staat nu nog maar 5 procent van de provincie Loegansk onder Oekraïense controle. Ruim een week geleden was dat nog circa 10 procent. De plaats Lyman, een belangrijk spoorwegknooppunt, is grotendeels in Russische handen. De Russen boeken ook terreinwinst rond de steden Severodonetsk en Lisitsjansk, waar zwaar wordt gevochten. “De komende week wordt beslissend”, aldus Gaidai.

‘Zeer moeilijke en lange fase in de strijd’

De gouverneur is niet de enige hooggeplaatste Oekraïner die moet erkennen dat het in het oosten niet goed loopt voor zijn land. Generaal Oleksi Gromov, plaatsvervangend chef-staf van het Oekraïense leger, liet donderdag een waarschuwing horen. “Rusland heeft het voordeel, maar we doen alles wat we kunnen.”

Ook staatssecretaris van defensie Hanna Maliar uitte haar zorgen: “De situatie is heel moeilijk en er zijn tekenen van escalatie. De gevechten hebben een maximale intensiteit bereikt. De vijand valt ons op verschillende punten tegelijk aan en, we staan voor een zeer moeilijke en lange fase in de strijd.”

Na drie maanden oorlog in Oekraïne is het beeld wel overzichtelijker dan enkele weken geleden: de Russen concentreren zich op de Donbas, het gebied in het oosten, en boeken daar terreinwinst. Naast Loegansk gaat het dan om de provincie Donetsk, die nog voor een groter deel Oekraïens is. Het zuidoosten van het land, waar eerder hard gevochten is rond onder meer Marioepol, is al enige tijd onder Russische controle. Het noorden en noordoosten, een gebied dat aan het begin van de campagne zwaar onder vuur lag, is weer bijna geheel in Oekraïense handen.

Charkov weer onder vuur

Toch waren er gisteren opnieuw bombardementen in Charkov, de tweede stad van Oekraïne, in het noordoosten dicht bij de Russische grens. Het Oekraïense leger kreeg de stad tien dagen geleden weer geheel in handen en de Russen hebben zich teruggetrokken uit de omgeving. Maar met zwaar geschut nemen ze Charkov toch nog enkele malen per dag van een afstand onder vuur. Donderdag kwamen daarbij zeven mensen om het leven.

In Charkov zijn ook weer metrostations in gebruik genomen als tijdelijke verblijfplaats. Dinsdag waren de metro’s weer gaan rijden en daarom moesten de bewoners hun schuilplaatsen verlaten. Maar de burgemeester van Charkov heeft, onder druk van de bombardementen, nu besloten enkele stations weer open te stellen voor mensen die nog niet terug naar huis willen of kunnen.

De Duitse bondskanselier Scholz is er ondertussen van overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin er niet in zal slagen om Oekraïne te veroveren. In een toespraak tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos zei Scholz dat “Poetin heeft gefaald in al zijn strategische doelen” en de verovering van Oekraïne “verder weg is dan aan het begin van de oorlog”.

Scholz doelde daarmee op de verovering van het hele land, hij liet zich niet uit over de mogelijkheid dat Rusland genoegen neemt met de Donbas en het zuidoosten, dat een verbinding vormt naar het schiereiland de Krim dat al sinds 2014 in Russische handen is.

