Rusland dreigt succesvol graanakkoord op te zeggen

Het is een stoelendans die zich al een jaar lang elk kwartaal opnieuw afspeelt. Moskou eist toezeggingen – zowel van Oekraïne als van het Westen – en zegt dat het anders de overeenkomst afblaast die garandeert dat vrachtschepen vrijelijk de havens van Odessa kunnen in- en uitvaren.

De graandeal is een succes te noemen. Na het akkoord, dat een jaar geleden tot stand kwam dankzij bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties, daalden de graanprijzen met 20 procent. Sinds Moskou zijn zeeblokkade ophief zijn 32 miljoen ton Oekraïense tarwe, mais en andere landbouwproducten geëxporteerd vanuit Odessa en twee kleinere havens die ook onder de deal vallen.

Maar aangezien Rusland de overeenkomst telkens maar voor twee maanden wil verlengen, is het elke keer spannend tegen de tijd dat de termijn verstrijkt, wat 17 juli weer het geval is. Vermoedelijk om de druk op te voeren stuurde Rusland afgelopen maandag drones af op de haven van Odessa. Eentje raakte een havengebouw, een graanterminal liep lichte schade op.

Bange reders

Er lagen toen nog maar twee schepen met Oekraïens graan in de haven. Want met de deadline van aanstaande maandag in zicht, zijn reders beducht om hun schepen en bemanningen naar een gebied te sturen dat zomaar weer een slagveld kan worden. Ook traineert Moskou de scheepsinspecties, die onderdeel zijn van het akkoord. De Russen mogen scheepsruimen onderzoeken op wapens, maar ze maken daar geen haast mee.

Voor een nieuwe verlenging van het akkoord eist Moskou dat het Westen zijn landbouwbank (Rosselchozbank) weer toelaat tot het internationale betalingssysteem Swift. Na de grootschalige inval van Oekraïne werd de bank daarvan afgekoppeld. Volgens het Kremlin ondervindt Ruslands export van landbouwproducten en kunstmest veel schade van die westerse sanctiemaatregel, die internationale betalingen en het afsluiten van verzekeringen belemmert.

VN-chef Antonio Guterres heeft de Russische president Poetin gevraagd om de deal te verlengen, in ruil voor de uitwerking van een EU-plan. Het idee is om voor de financiële afhandeling van Russische graan- en kunstmestexport een nieuw filiaal op te richten van de Rosselchozbank, dat wel weer gebruik mag maken van Swift.

Vorige week schoot het Kremlin zo’n plan al af, omdat het oprichten van een nieuw bankfiliaal en aansluiting op het Swift-systeem ‘vele maanden’ zou kosten. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei donderdag dat hij niets weet van nieuwe voorstellen.

Ammoniak-lijn

Een andere grief van Moskou is een lekke pijpleiding van de Russische stad Togliatti (duizend kilometer ten oosten van Moskou) naar Odessa. Door de pijplijn vloeide ammoniak, basisbestanddeel van kunstmest. Op drie plekken op Oekraïense grondgebied is de leiding verwoest, volgens Rusland door Oekraïense sabotage.

Rond de route van de leiding vinden gevechten plaats. Voor herstelwerkzaamheden zouden Oekraïne en Rusland eerst een bestand moeten afsluiten, na bemiddeling van de VN, maar dat is geen sinecure.

Naast de VN is Turkije steeds bemiddelaar geweest tussen Rusland en Oekraïne. Turkije spant zich in voor verlenging, zegt president Erdogan, maar de vraag is in hoeverre hij nog potjes kan breken in Moskou. Turkije wil graag goede betrekkingen onderhouden met beide partijen. Het land verdient goed aan de handel met Rusland, omdat Ankara niet meedoet aan westerse sancties. Turkije is voor een groot deel afhankelijk van Russische energie.

Getroebleerde betrekkingen

Maar de laatste tijd heeft Erdogan Moskou meermaals tegen de haren ingestreken. Een grote smet op de Russisch-Turkse betrekkingen is Erdogans recente zegen aan een Oekraïens Navo-lidmaatschap. Ook verzet de Turkse president zich niet meer tegen Zweden als Navo-lid.

Vorige week ontving hij ‘mijn dierbare vriend’, de Oekraïense president Zelensky, in Istanbul. Die mocht een aantal commandanten van de roemruchte Azov-brigade mee terug naar huis nemen. De mannen waren vorig jaar na de val van Marioepol in Russische krijgsgevangenschap geraakt. Bij een gevangenenruil kwamen ze vrij, op voorwaarde dat ze in Turkije zouden blijven. Moskou is woest dat Turkije ze toch heeft laten gaan.

Waar Moskou ook niet blij mee zal zijn, is dat de producent van de Turkse Bayraktar-drones onlangs een fabriek in Oekraïne heeft geopend. De drones, die vorig jaar zeer succesvol waren bij het keren van de Russische opmars naar Kiev, worden gemaakt door een bedrijf waarvan Erdogans schoonzoon de baas is.

Bezoek Poetin onzeker

Volgens Ankara zou de Russische president Poetin volgende maand zijn Turkse evenknie bezoeken. Maar Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov stelde zaterdag desgevraagd de verwachtingen bij: “Contacten zijn mogelijk, maar er zijn nog geen precieze data.”

De tekenen voor verlenging van de graandeal zijn al met al niet gunstig. De Verenigde Naties wijzen op de risico's van stijgende voedselprijzen als een akkoord uitblijft, en brengen in herinnering dat de overeenkomst afgelopen jaar gunstig heeft uitgepakt voor de wereldvoedselmarkt. “Dit is niet iets wat je zomaar weggooit”, waarschuwt VN-onderhandelaar Martin Griffiths.

