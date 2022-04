Rusland dreigt met kernwapens in Kaliningrad als Zweden en Finland toetreden tot Navo

De voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, heeft gewaarschuwd dat praten over een niet-nucleaire status van de Oostzee verder zinloos is, als Finland en Zweden lid van de Navo worden. Er wordt al decennia gezinspeeld op een Baltische of Oostzee-zone waarin alle betrokken landen geen kernwapens zouden mogen hebben.

Rusland heeft aan de Oostzee in Kaliningrad een grote marinehaven, die het hoofdkwartier is van de Baltische vloot. Zweden en Finland moeten er rekening mee houden dat daar nucleair geladen Iskander- en hypersonische raketten zullen worden geplaatst als ze toetreden tot het westerse bondgenootschap, zei Medvedev.

De Navo heeft nog niet gereageerd op dat Russische dreigement, maar de regering van Litouwen noemt het niets nieuws, omdat Moskou in Kaliningrad al kernraketten heeft gestationeerd lang voordat de oorlog in Oekraïne begon. Die oorlog is de aanleiding voor de Zweedse en Finse Navo-aspiraties, in combinatie met de eis aan de Navo die Moskou in december op tafel legde om geen nieuwe lidstaten meer toe te laten.

‘Aanvallen op Russisch dorp’

Rusland heeft donderdag Oekraïne ervan beschuldigd dat het raketaanvallen heeft uitgevoerd op Russisch grondgebied. In de regio Briansk, die grenst aan Oekraïne, zouden twee militaire helikopters het Russische luchtruim zijn binnengedrongen en “zeker zes luchtaanvallen op woongebouwen in het dorp Klimovo” hebben uitgevoerd, aldus de autoriteiten. Daarbij zouden zeven personen gewond zijn geraakt. Ook zou een grenspost zijn beschoten. Persbureaus kunnen de beschuldigingen niet verifiëren.

Rusland en Oekraïne spreken elkaar tegen over de strijd in de havenstad Marioepol. Volgens Moskou is de strijd daar praktisch gestreden, maar een Oekraïense regeringswoordvoerder liet weten dat ‘de strijd om de havenstad vandaag nog steeds voortgaat’. Het is onduidelijk hoeveel Oekraïners nog strijden in de stad, waar vermoedelijk duizenden inwoners het leven hebben gelaten.

Het Oekraïense parlement heeft een motie aangenomen waarin de Russische strijdhandelingen ‘genocide’ worden genoemd. Het parlement roept regeringen en internationale organisaties waaronder de Verenigde Naties op om hetzelfde te doen. “De Russische acties zijn gericht op de systematische en coherente vernietiging van het Oekraïense volk, om dat het recht op zelfbeschikking en onafhankelijke ontwikkeling te ontzeggen”, aldus de motie.

De meningen verschillen of wat in Oekraïne gaande is voldoet aan de juridische definitie van de term genocide. De Amerikaanse president Biden, de Britse premier Johnson en de Canadese premier Trudeau zijn die mening wel toegedaan, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz menen van niet.

Lees ook:

De Russen zijn in het voordeel bij de beslissende strijd om de Donbas, maar Oekraïne kan het ze knap lastig maken

Als binnenkort de slag om de Donbas in volle heftigheid losbarst zal Rusland in het voordeel zijn, denken analisten. Maar een gelopen race is het niet.