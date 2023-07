Rusland blijft Oekraïense havenstad bestoken. Graanprijs rijst de pan uit

Het is Moskou menens. Voor de derde keer heeft Rusland woensdagnacht de Oekraïense havenstad Odessa bestookt met raketten en drones. Dit keer werden gebouwen in het centrum geraakt, nadat dinsdag en woensdag de haven, graansilo’s en olieterminals gebombardeerd waren. In de haven wacht nog 1 miljoen ton graan op verscheping, maar 60.000 ton is volgens Kiev al bij de aanvallen in rook opgegaan.

Allemaal militaire doelen, voert Moskou aan. De rakettenregen zou ook kunnen doorgaan voor vergelding voor de geslaagde Oekraïense aanval op de Kertsjbrug van Rusland naar de Krim, maandag. Maar het punt is wel dat Odessa lang gespaard is gebleven voor aanvallen met Russische raketten, dankzij de ‘graandeal’. Maar die deal heeft Moskou maandag opgezegd, en daarmee werd Odessa weer mikpunt.

Volgens het graanakkoord, dat vorig jaar door bemiddeling van de Verenigde Naties en Turkije tot stand kwam, mocht Oekraïne zijn graan exporteren uit drie havens aan de Zwarte Zee, met Odessa als belangrijkste. In een verzamelgebied voor de kust mochten Russische inspecteurs controleren of de schepen geen wapens vervoerden.

‘Tijdelijk gevaarlijk gebied’

Het akkoord had maandag verlengd moeten worden, maar Rusland weigerde, omdat volgens Moskou het Westen zijn beloften niet nakomt. Rusland mag volgens het akkoord zijn landbouwproducten en kunstmest vrijelijk, niet gehinderd door sancties, exporteren. Maar volgens Moskou bleef die export wel degelijk hinder ondervinden.

Beeld Bart Friso

Rusland voelt zich nu niet alleen gerechtigd om Odessa te bombarderen. Het Russische ministerie van defensie heeft de internationale wateren in de ‘noordwestelijke’ en ‘zuidoostelijke’ delen van de Zwarte Zee ‘tijdelijk gevaarlijk gebied’ verklaard. Nadere aanduiding van die gebieden ontbreekt. Iets duidelijker was de waarschuwing van het ministerie dat “alle vrachtschepen die afkoersen op Oekraïense havens in de Zwarte Zee beschouwd zullen worden als potentiële vervoerders van militaire vracht”.

De Amerikaanse regering neemt die dreigementen serieus. “Volgens onze informatie heeft Rusland extra mijnen gelegd in de aanvoerroutes naar Oekraïense havens”, zei een woordvoerder van het Witte Huis woensdag.

Graanprijs schiet omhoog

De afgelopen weken heeft Rusland steeds gedreigd met het opblazen van het akkoord, maar daar reageerden de markten aanvankelijk nauwelijks op. Logisch, want steeds als de graandeal verlengd moest worden – de looptijd was steeds slechts drie, later twee maanden – lag Rusland tot op het laatste moment dwars.

Maar nu volstrekt duidelijk is dat Rusland escaleert, en dat Oekraïne dus zijn graan voorlopig alleen kwijt kan via ontoereikende omwegen, rijzen de graanprijzen de pan uit. Woensdag was de prijs op de toonaangevende beurs in Chicago met 10 procent gestegen.

Er was nog meer reden om aan te nemen dat Ruslands dreigementen ook dit keer wel met een sisser zouden aflopen. Ruslands voornaamste klacht is dat door sancties zijn landbouwbank, Rosselkhozbank, is afgekoppeld van het internationale betalingssysteem Swift. Er lag een voorstel van de Verenigde Naties om een dochteronderneming van deze bank weer op Swift aan te sluiten. Maar volgens Rusland duurt dat allemaal te lang.

Antikoloniale wereldkampioen

Nog een reden om aan te nemen dat Moskou zou inbinden is dat Rusland het risico loopt om internationale goodwill te verspelen. Na het sluiten van het akkoord vorig jaar daalden de graanprijzen vrijwel onmiddellijk, wat verlichting bracht in arme Afrikaanse en Aziatische landen. Rusland zal zijn imago van antikoloniale wereldkampioen niet willen verspelen door de graanprijzen weer op te jagen, was de gedachte.

Maar Poetin heeft zijn verhaal klaar. Het Westen gebruikte de graandeal alleen maar om de kas van graanhandelaars en speculanten te spekken, betoogde hij deze week. Al eerder heeft Poetin aangeboden dat hij de arme landen gratis een miljoen ton zou leveren.

Dat aanbod kan Poetin nog waarmaken ook, schrijft Ruslanddeskundige Alexandra Prokopenko op de site van denktank Carnegie. Want ondanks de jeremiades over westerse sancties heeft Rusland het afgelopen jaar 60 miljoen ton graan geëxporteerd. Poetin kan wel 1 miljoen ton missen, dankzij recordoogsten in Rusland en gestolen graan uit de bezette delen van Oekraïne. Een uitstekende gelegenheid voor een gul gebaar dient zich eind deze maand aan, als in Sint-Petersburg een Russisch-Afrikaanse top plaatsvindt.

Ook bestaat de kans dat de graandeal nog nieuw leven wordt ingeblazen. Turkije en China, voor Rusland zeer belangrijk als handelspartners en afnemers van graan, zullen hoogstwaarschijnlijk diplomatieke druk op Poetin uitoefenen om alsnog zijn handtekening onder verlenging van het akkoord te zetten.

