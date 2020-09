Rusland biedt VS virtuele wapenstilstand aan

Rusland wil vrede sluiten met de Verenigde Staten over hun strijd in cyberspace, de wereld van computers en het internet. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gisteren in een verklaring laten weten. Volgens Poetin moeten Rusland en Amerika in een akkoord vastleggen dat zij zich niet meer via internet in elkaars verkiezingen en andere interne aangelegenheden zullen mengen.

“Een van de belangrijkste strategische uitdagingen van onze tijd is het risico van een grootschalige confrontatie in de digitale sfeer”, aldus Poetin. De Russische president trok daarbij een vergelijking met een verdrag dat Amerika en de Sovjet-Unie sloten in 1972, toen de Koude Oorlog volop woedde, om te voorkomen dat confrontaties op zee en in de lucht zouden escaleren.

De oproep van Poetin komt ruim een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vier jaar geleden werden die verkiezingen overschaduwd door een Russische geheime beïnvloedingsoperatie ten gunste van Donald Trump. Hackers van de Russische militaire inlichtingendienst GROe verschaften zich toegang tot e-mailaccounts van Amerikaanse politici en campagnemedewerkers en speelden die mails vervolgens door aan WikiLeaks. En Internet Research Agency, een schimmig internetbedrijf gelieerd aan het Kremlin, mengde zich via sociale media in de verkiezingsstrijd.

Volgens Amerikaanse veiligheidsdiensten proberen de Russen zich op dit moment weer te mengen in de verkiezingsstrijd. De CIA stelt in een recent geheim rapport, waarop The Washington Post en tv-zender NBC News de hand legden, dat Poetin hierbij waarschijnlijk persoonlijk aan de touwtjes trekt. Het belangrijkste doel zou zijn om Trumps Democratische tegenstander Joe Biden zwart te maken.

Lees ook:

Zo manipuleren geheime diensten al decennia verkiezingen. ‘Het was heel, heel opwindend’

Nu de verkiezingen in de VS naderen, groeit de vrees weer voor manipulatie door Rusland en China. Maar Amerika onderneemt dit soort beïnvloedingsoperaties zelf ook al decennia. ‘Het was heel, heel opwindend’, aldus een ex-CIA’er over de heimelijke inmenging in Italiaanse verkiezingen.

Dit zijn de opties van Donald Trump om de Amerikaanse verkiezingen te saboteren



De Democraten vrezen dat Trump via de posterijen de verkiezingen naar zijn hand zet. Welke mogelijkheden heeft de Amerikaanse president om de stembusgang te saboteren?