Rusland beschuldigd van beramen coup in Moldavië

De Moldavische regering maakt zich grote zorgen over mogelijke Russische plannen om haar omver te werpen. De Moldavische president Maia Sandu beschuldigde maandag Rusland ervan dat het ‘buitenlandse saboteurs’ heeft ingeschakeld om het plan uit te voeren, om zo te voorkomen dat Moldavië zich aansluit bij de Europese Unie. Rusland ontkent de beschuldigingen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei vorige week dat zijn regering een Russisch plan zou hebben ontdekt dat ‘de vernietiging van Moldavië’ tot doel zou hebben. Moldavië ligt tussen Oekraïne en Roemenië, maar Rusland heeft zo'n 1500 militairen gestationeerd in de afvallige regio Transnistrië in het oosten van het land. Moskou probeert al lange tijd invloed uit te oefenen in de voormalige Sovjet-republiek en te voorkomen dat het land lid wordt van de EU of de Navo. Vorige week vloog er nog een Russische raket over Moldavisch grondgebied.

Volgens president Sandu zouden bij het Russische plan ‘militair getrainde saboteurs in burgerkleding’ ingezet worden voor ‘gewelddadige acties, aanvallen op overheidsgebouwen en zelfs gijzelingen.’

Reeks van crises

De Moldavische regering trad vorige week af, na een reeks crises veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne, en is bezig een doorstart te maken. Moldavië kampt met een torenhoge inflatie en is hard getroffen door Russische sancties en aanvallen op het Oekraïense energienetwerk, waar het land van afhankelijk is. Door de hoge gasprijzen en vele stroomonderbrekingen neemt de onvrede onder de bevolking toe en ook de protesten.

De demonstraties worden onder meer aangevoerd door de pro-Russische politici Ilan Shor en Vladimir Plahotniuc. President Sandu zei maandag dat bij het Russische plan ‘sommige binnenlandse krachten’ betrokken waren, en noemde de twee politici bij naam.

Rusland ontkende dinsdag de Moldavische beschuldigingen in felle bewoordingen. De woordvoerster van het Russische ministerie van buitenlandse zaken noemde de beschuldigingen ‘volledig ongegrond en onbewezen.’ Volgens haar bedient de Moldavische regering zich van ‘klassieke tactieken, die vaak gebruikt worden door de Verenigde Staten, andere westerse landen en Oekraïne. Eerst worden er beschuldigingen geuit met een verwijzing naar zogenaamde vertrouwelijke informatie van inlichtingendiensten die niet geverifieerd kan worden. En vervolgens worden deze gebruikt om illegale acties te rechtvaardigen.’ Overigens zeiden de Amerikanen vorige week juist dat zij geen Russische militaire dreiging zien jegens Moldavië.

De woordvoerster zei dat Kiev de beschuldigingen heeft verzonnen om Moldavië op te zetten tegen Rusland. De Moldavische regering gebruikte vervolgens de ‘leugen over de Russische dreiging’ om Moldavische burgers af te leiden van de interne problemen in het land.

Later op de dag sloot Moldavië korte tijd zijn luchtruim om ‘veiligheidsredenen’. De regering zei dat nadere informatie over het besluit nog volgt.

Lees ook:

Wordt Moldavië het volgende slachtoffer van de Russische agressie?

Het uiterst kwetsbare Moldavië probeert neutraal te blijven in de oorlog in Oekraïne. Op de grens met de afvallige republiek Transnistrië sluiten ze een Russische inval niet uit. ‘Ik wil er niet over nadenken, maar ik ben bang.’