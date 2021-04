Rusland begint totaal onverwacht met terugtrekken troepen vanaf Oekraïense grens

Als vanuit het niets kwam donderdag opeens de mededeling dat Rusland vanaf vrijdag gaat beginnen met het terugtrekken van troepen aan de grens met Oekraïne en op de Krim. Tijdens een bezoek aan het in 2014 geannexeerde schiereiland gaf de Russische minister van defensie, Sergej Sjojgoe, de hoogste legerleiding de opdracht troepen terug te sturen naar hun permanente bases elders in Rusland. Volgens Sjojgoe had het leger een ‘snelle inspectie’ aan de zuid- en westgrens van het land met succes afgerond. “De troepen hebben hun vermogen getoond om een betrouwbare verdediging van het land te bieden”, stelde de minister.

Dat het leger nu de aftocht blaast, komt als een verrassing. De afgelopen weken liepen de spanningen tussen Moskou en het Westen op, omdat onduidelijk was welke intenties er achter de plotselinge massale Russische troepenopbouw aan de Oekraïense grens zaten. Volgens Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, stonden daar deze week in totaal meer dan 100.000 manschappen, inclusief een batterij aan wapentuig en militair materieel.

Geruchtenmachine over invasie

Uit het bevel van Sjojgoe werd in eerste instantie niet meteen duidelijk hoeveel manschappen er huiswaarts keren. Wel liet hij weten dat wat hem betreft de gereedheidsinspectie erop zit en dat de troepen per 1 mei weer op hun vaste honk moeten zijn. Vóór zijn verrassende aankondiging vloog Sjojgoe nog over het zuidelijkste gedeelte van de Krim om toe te kijken bij een militaire oefening. Daar waren volgens het staatspersbureau Interfax zeker 10.000 manschappen, 40 marineschepen en een aantal militaire vliegtuigen bij betrokken.

Nadat de minister de troepen huiswaarts sommeerde, liet hij wel nog weten dat het leger desondanks paraat moet staan in het geval van ‘ongunstige’ ontwikkelingen rondom het Defender Europe-programma van de Navo. Deze militaire oefeningen vinden van maart tot juni in diverse landen plaats, waarbij meer dan 28.000 manschappen uit 26 landen betrokken zijn.

De plotselinge Russische troepenopbouw van de afgelopen weken voedde de geruchtenmachine over een mogelijke invasie van Oekraïne, zoals in 2014. Door de onduidelijke Russische intenties klonk het ook dat het Kremlin er op uit zou zijn om de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden uit te testen en de toetredingsprocedure van Oekraïne tot de Navo te verstoren.

Zelf hield het Kremlin vol dat het om een reguliere militaire oefening ging in een gebied ‘waar wij gewoon wonen’, om met de woorden van minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov te spreken.

Lees ook:

Poetin uit stoere taal in zijn jaarrede, maar rept met geen woord over Navalny

Vladimir Poetin hield het woensdag in zijn jaarlijkse state-of-the-nation-toespraak bij dreigende woorden. Die waren bedoeld voor zijn binnenlandse én buitenlandse vijanden.