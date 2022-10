Rusland annexeert, maar Oekraïne trekt zich er niets van aan

Oekraïense militairen hebben weer een doorbraak geforceerd in hun offensief tegen de Russische bezetters. Het leger claimde zondag de volledige herovering van de strategisch gelegen stad Lyman in Oost-Oekraïne. Met de inname van de stad kunnen de Oekraïners nieuwe aanvallen opzetten en uitvoeren in de provincie Loegansk, in de Donbas-regio. De Russen verloren een belangrijke uitvalsbasis en aanvoerpunt van militair materieel.

De Oekraïense overwinning in Lyman is een harde klap voor Rusland en de Russische president Vladimir Poetin. Hij kondigde vrijdag de annexatie aan van vier Oekraïense regio’s, waarbinnen ook Lyman zich bevindt. Met het Russische verlies van Lyman bestaat de annexatie daar nog slechts op Russisch papier.

Russische militairen omsingeld

Het Russische leger werd zaterdag geconfronteerd met de fysieke werkelijkheid op de grond en moest erkennen het leger in problemen verkeerde. Het ministerie van defensie maakte bekend dat troepen zich moesten terugtrekken ‘in verband met het ontstaan van een omsingelingsgevaar’.

Een opmerkelijk besluit, want het maakt onmiddellijk duidelijk dat Rusland de geannexeerde gebieden in Oekraïne niet verdedigt alsof het Russisch grondgebied is. Poetin hoopte dat zijn annexatie van de Oost-Oekraïense regio's Kiev ervan zou weerhouden het offensief door te zetten. Hij schermt impliciet met het gebruik van kernwapens, maar de Oekraïners trekken zich niets aan van de dreigementen.

Zelenski: Meer vlaggen in de Donbas

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei zaterdag opnieuw dat de annexatie geen gevolgen heeft voor zijn strategie. “Afgelopen week is het aantal Oekraïense vlaggen in de Donbas toegenomen”, aldus Zelenski. “Er zullen nog meer volgen de komende week.” Hij zei ook dat Oekraïne zal blijven doorvechten totdat het hele land is bevrijd.

De Russen kregen ook te maken met mysterieuze explosies op de geannexeerde Krim. Een vliegtuig – mogelijk met munitie aan boord – zou van de landingsbaan zijn afgegleden en in brand zijn gevlogen, waardoor een explosie ontstond, aldus de Russische autoriteiten. In de laatste maanden vonden er vaker explosies plaats met onbekende oorzaak.

Kadirov bepleit inzet kernwapen

De Russische verliezen in Oekraïne zijn moeilijk te verkroppen voor Poetin en zijn binnenlandse bondgenoten. In Lyman waren ongeveer 5000 Russische militairen gestationeerd en waren ook veel wapens opgeslagen. In Russische regeringskringen wordt de optie van de inzet van nucleaire wapens weer hardop uitgesproken.

De Russisch-Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, die een groter voorstander is van de Russische invasie dan Poetin zelf, riep zaterdag op tot ‘drastische maatregelen’. Hij zei dat de ‘staat van beleg in de grensgebieden’ moet worden uitgeroepen en pleitte voor de inzet van ‘tactische kernwapens’. De Russen hebben hun bombardementen in de afgelopen dagen wel al opgevoerd.

De Amerikanen zien de herovering van Lyman als een belangrijke mijlpaal in de strijd. De Amerikaanse defensieminister zei dat het ‘bemoedigend is wat we nu zien’, en dat het ‘nog moeilijker’ wordt voor de Russen om de strijd voort te zetten zonder dit logistieke centrum. Ook Navo-chef Jens Stoltenberg sprak zich positief uit over de ontwikkelingen.

Lees ook:

Poetin eigent zich bezet Oekraïne toe, het Westen ziet het afkeurend aan

De Russische president Poetin heeft vrijdag de bezette Oekraïense gebieden ‘geannexeerd’. Hij haalde feller dan ooit uit naar het Westen. Dat Westen kan weinig anders dan de escalatie verwerpen en de handschoen opnemen.