Rusland annexeert bezette Oekraïense gebieden

Vrijdag om 15.00 uur lokale tijd zal in het Kremlin een ‘ceremonie’ plaatsvinden om ‘overeenkomsten te ondertekenen voor de toetreding van de nieuwe gebieden tot de Russische Federatie’, zo liet Kremlinwoordvoerder Dmitri Pesko donderdagmiddag weten. Of anders gezegd: dan gaat Rusland over tot de lang verwachte illegale annexatie van de vier Oekraïense provincies in het oosten en zuiden, die het al langer gedeeltelijk bezet. Naast de ‘ondertekeningsceremonie’ staat er ook een ‘omvangrijke speech’ op het programma van Poetin.

Het nieuws van de onrechtmatige inlijving komt daags nadat de Russische bezetter in de vier Oekraïense regio’s schijnreferenda organiseerde die door het overgrote deel van de internationale gemeenschap niet worden erkend. De door Rusland benoemde autoriteiten in de bezette regio’s verzochten woensdag al om toetreding tot de Russische Federatie. Ze vroegen Poetin toen officieel om hun gebieden in te lijven, nadat een ‘overweldigende meerderheid van de inwoners’ daarvoor gestemd zou hebben.

Russische militairen op het Rode Plein in Moskou bij de voorbereiding voor een speciale ceremonie om de annexatie van de bezette Oekraïense gebieden te vieren. Op het blauwe bord staat de tekst: "Donetsk, Loegansk, Zaporizja, Cherson - Rusland!” Beeld AFP

‘99 procent in Donetsk voor aansluiting’

Volgens de uitslagen van de nepreferenda heeft 98 procent van de stemmers in Loegansk voor toetreding gestemd. In Cherson zou 87 procent dat gedaan hebben en in Zaporizja ruim 93 procent. In Donetsk lag de zogenoemde uitslag het hoogst met ruim 99 procent. Oekraïne, westerse bondgenoten en de Verenigde Naties hebben de referenda meermaals gekenmerkt als schijnvertoningen waarvan de uitslag bij voorbaat vaststond. Zo noemde de Franse president Emmanuel Macron de exercitie vorige week ‘cynisch’ en ‘een parodie’.

De afgelopen dagen kwamen er steeds meer berichten naar buiten over dwang tijdens het gefingeerde stemproces in de bezette gebieden. Zo waren er meerdere getuigenissen dat inwoners in de regio’s onder dwang naar het stembureau werden begeleid. In sommige gevallen gingen verkiezingsambtenaren zelfs onder begeleiding van gewapende soldaten van deur tot deur om de bevolking bij het juiste hokje een kruisje te laten zetten.

‘Zelfverdediging’

Zodra Poetin vrijdag de onwettige annexatiedocumenten tekent en Moskou de regio’s als Russisch grondgebied beschouwt, biedt dit het Kremlin de mogelijkheid om zich te beroepen op ‘zelfverdediging’ als de gebieden worden aangevallen. Zeker nu het Oekraïense leger bezig is aan een zeer effectief en succesvol tegenoffensief in het noordoosten van het land, is de kans groot dat het Kremlin het tegenoffensief gaat framen als een aanval op Russisch territorium.

Volgens de Russische militaire doctrine kan en mag Moskou zich met alle mogelijke middelen, inclusief nucleaire, verdedigen tegen aanvallen die het als een existentiële bedreiging beschouwt voor het voortbestaan van de federatie. Vorige week benadrukte Poetin in een speech nog dat hij bij een ‘bedreiging van de territoriale integriteit’ van zijn land ‘alle mogelijke middelen in zal zetten’. Hij eindigde zijn relaas toen met de woorden: “Ik bluf niet”.

