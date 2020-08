Running mate Kamala Harris is meer dan een kleuraccent voor presidentskandidaat Biden

Vrouwen omdat, voor de vierde keer in de geschiedenis, een vrouw namens een van de twee grote partijen opgaat voor het presidentschap of het vice-presidentschap. Eerder deden dat Geraldine Ferraro in 1984, Sarah Palin in 2008 en Hillary Clinton in 2016.

Zwarte Amerikanen kunnen haar als een van de hunnen beschouwen. De kandidaat-vicepresident is de dochter van een Jamaicaanse econoom die in 1961 als economiestudent naar de VS kwam. Harris bezocht, na in haar jeugd voornamelijk op witte scholen te hebben gezeten, de voornamelijk door zwarte Amerikanen bevolkte Howard Universiteit in Washington DC.

Maar Aziatische Amerikanen – de verzamelnaam in de VS voor wie afkomstig is uit India, China, Indonesië en alles wat daar tussen ligt – kunnen haar ook in de armen sluiten. Harris is immers de dochter is van een Zuid-Indiase onderzoeker naar borstkanker, die een jaar eerder voor haar studie naar dezelfde universiteit, Berkeley, kwam. Haar ouders ontmoetten elkaar tijdens acties voor burgerrechten. Hun oudste dochter ging in de kinderwagen mee naar de demonstraties.

Nadat haar ouders uit elkaar gingen, toen ze vijf jaar oud was, voedde haar moeder haar op met liefde voor beide culturen. Ze is sinds 2014 getrouwd met een witte advocaat.

Democratische voorkeuren

Linkse Democraten zouden Harris een goede keus kunnen vinden omdat ze tijdens haar politieke carrière, grotendeels doorgebracht in het openbaar ministerie van Californië, het altijd heeft opgenomen voor degenen die in het Amerikaanse strafrecht zo vaak worden vermalen, de armen en de niet-witten.

Maar meer gematigde Democraten kunnen zich gerustgesteld voelen doordat ze tijdens die carrière, zie ze afsloot als hoofdaanklager en minister van justitie van Californië, geen doetje was. Niet tegenover misdadigers, en niet tegenover het bedrijfsleven. Een van haar belangrijkste wapenfeiten was haar weigering om akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel van vier miljard dollar van banken die waren aangeklaagd vanwege hun rol in de hypothekencrisis in 2007. Uiteindelijk betaalden die 20 miljard.

Tijdens haar mislukte campagne om de Democratische kandidaat te mogen worden heeft Harris ook - uit opportunisme, zeggen haar critici – bij nader inzien afstand genomen van een paar hartenwensen van links zoals een staatsziekenfonds voor iedereen.

Democraten van alle kleuren en alle politieke richtingen zullen, hoopt Biden, een vice-president zien die niet alleen maar een kleuraccent is bij zijn eigen kandidatuur, maar iemand die in geval van nood prima in staat is het roer over te nemen.

Dat is altijd de rol van de vice-president. Maar nu is dat helemaal het geval, met een kandidaat die, als hij in november wint, bij zijn aantreden 78 jaar oud zal zijn, een record.

En zelfs sommige Amerikanen die in 2016 op Donald Trump stemden, maar nu twijfelen aan diens capaciteiten om de coronapandemie het hoofd te bieden, zouden iets in het duo kunnen zien. Een ervaren ex-vicepresident en een doortastende, relatief jonge (55) ex-aanklager en senator, zou daar het land niet mee in betere handen zijn?

Harris als risico

De keus voor Harris houdt voor Biden ook een risico in. Hij heeft laten doorschemeren – en politiek Washington gaat er van uit – dat hij zich in 2024 niet voor een tweede termijn herkiesbaar zal stellen. Harris is dan de gedoodverfde kandidaat om het Witte Huis voor de partij te behouden. Biden moet maar hopen dat ze zich tevreden zal stellen met de tamelijk machteloze – en als de president het wil zelfs inhoudsloze – functie van reservestaatshoofd.

Maar dat is van later zorg. De keuze voor Kamala Harris moet hem in de eerste plaats helpen, in november de presidentsverkiezingen te winnen van Donald Trump. Als hij met die zet de belangrijke groepen en vleugels van de Democratische partij tevreden stelt – de vrouwen, de zwarten, links en gematigd – en dan heeft hij goed gekozen.

