Ruim 30 arrestaties in ‘poging president Venezuela te ontvoeren’

In Venezuela zijn zeker 34 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een poging president Nicolás Maduro te ontvoeren en naar een ander land over te brengen. Maduro kondigde dit weekend op de tv aan dat er weer meer ‘huurlingen’ zijn opgepakt. Hij riep daarbij de autoriteiten op in plaatsen langs de kust ten noordwesten van de hoofdstad Caracas te blijven zoeken naar huurlingen die zich er nog schuil houden. "We gaan die mensen die ons wilden vermoorden, allemaal oppakken", aldus Maduro.

Een week geleden zijn volgens de Venezolaanse autoriteiten al mensen aangehouden, onder wie twee voormalige militairen uit de VS, die op de kust waren geland. Zij zouden in opdracht van de oppositieleider en van Colombia en de VS de president hebben willen ontvoeren. Washington heeft elke betrokkenheid bij deze gebeurtenissen tegengesproken. De Amerikaanse justitie heeft Maduro en veertien andere Venezolanen eerder beschuldigd van ‘narcoterrorisme’ en drugssmokkel.

De leider van het Venezolaanse Openbaar ministerie, Tarek William Saab, stelt dat de poging de president te ontvoeren is geleid door de voormalige Amerikaanse commando en huurling, Jordan Goudreau. Die heeft een particuliere beveiligingsfirma. Saab beschuldigt ook een adviseur van oppositieleider Juan Guaidó , Juan José Rendón, van betrokkenheid bij de Operatie Gideon, zoals Caracas “de samenzwering tegen de Venezolaanse staat” noemt.

Hij brengt ook een andere figuur uit de oppositie tegen Maduro, Sergio Vergara, in verband met de operatie. De drie verblijven in de VS en Saab eist hun uitlevering. Rendón heeft tegenover Amerikaanse media gezegd dat er wel ooit met Goudreau is gepraat over de mogelijkheid van een militaire actie om Maduro af te zetten, maar dat dit door “het bizarre gedrag van Goudreau” nooit van de grond gekomen is. Guaidó had daar niets mee te maken volgens Rendón.

Guaidó uit beeld

Maduro zit nog altijd in het zadel in Venezuela, en dat mag opmerkelijk heten. Toen het parlement, waar de oppositiepartijen een meerderheid hadden, in januari 2019 de jonge, relatief onbekende politicus Juan Guaidó tot voorzitter verkoos, leek Maduro zijn langste tijd gehad te hebben. Guaidó riep zichzelf uit tot president, en vond daarvoor steun in de letter van de grondwet: Maduro had die immers geschonden met een hoop van zijn besluiten.

Hij leek het goed te hebben voorbereid. De traditioneel verdeelde oppositie schaarde zich achter de jonge leider, de Verenigde Staten erkenden hem vrijwel direct, waarna de meeste andere landen in de regio volgden, en Guaidó wist de straten vol te krijgen met demonstrerende aanhangers. Met sancties probeerden de VS Maduro uit te roken, die toch al een op alle fronten falende economie overzag.

Het aantal mensen dat het land ontvluchtte, liep in de miljoenen, evenals het inflatiepercentage. De olieproductie van het land viel bijna stil, medicijnen werden steeds schaarser. In maart zat het hele land een hele week zonder stroom. De grote miscalculatie van Guaidó lijkt te zijn geweest dat hij zijn steun binnen het leger niet goed inschatte. Want dat is dit jaar de les geweest in Zuid-Amerika, ook in landen die nog een stuk democratischer functioneren dan Venezuela: het leger speelt achter de schermen nog altijd een cruciale rol.

Guaidó riep eind april de militairen in het openbaar opriep om zijn kant te kiezen. Dat gebeurde niet. Sindsdien verloor hij langzaam zijn momentum.