Ruim 150 doden bij dramatisch verlopen Halloweenfeest in Seoul

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft zondagochtend een periode van nationale rouw afgekondigd vanwege het drama. “In het centrum van Seoel heeft een tragedie plaatsgevonden, een ramp die nooit had mogen plaatsvinden”, zo zei hij in een verklaring. “De overheid zal de oorzaak van het drama rigoureus onderzoeken, zodat een soortgelijk ongeval zich in de toekomst niet meer zal voordoen.”

Zeker 82 mensen raakten gewond, van wie 19 zeer ernstig, zo meldt persbureau Yonhap. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook 19 buitenlanders, uit China, Noorwegen, Iran en Oezbekistan. De omgeving was voor hulpdiensten lang erg onoverzichtelijk, zegt Moon Jyun-joo van de brandweer.

In een overvol straatje van het drukke uitgaansgebied Itaewon had zich zaterdagavond een grote menigte verzameld om te feesten. Het uitgaanspubliek, onder wie veel jongeren in Halloweenkostuums, verdrong zich rond de vele bars. Om nog onduidelijke redenen ontstond er rond kwart over tien 's avonds paniek in de menigte, waarbij veel mensen vielen en vervolgens in het gedrang ernstig gewond raakten.

Reddingswerkers zijn massaal toegesneld om mensen te helpen die tijdens het Halloween-feest in Seoul gewond raakten. Beeld AP

De eerste berichten meldden vijftig mensen die gereanimeerd moesten worden na een hartstilstand, toen kwam een officiële mededeling over 59 doden, maar dat aantal liep daarna verder op. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook twee buitenlanders.

Bij de hulpverleningsdienst kwamen in korte tijd meer dan 80 telefoontjes binnen over mensen met ademhalingsproblemen. In totaal werden 142 brandweerwagens en ambulances naar de drukke wijk gestuurd om de slachtoffers bij te staan en 1700 hulpverleners.

Verdriet in Seoul na het dramatisch verlopen Halloweenfeest in het drukke uitgaansgebied Itaewon. Beeld ANP / EPA

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoul.

Naar schatting waren 100.000 mensen naar Itaewon gekomen om Halloween te vieren, voor het eerst na de coronacrisis zonder mondkapjes te dragen en afstand te houden.

Het is goed mogelijk dat onder de slachtoffers mensen met veel verschillende nationaliteiten zijn. Itaewon is het meest internationale deel van de hoofdstad Seoul en Halloween is juist bij veel buitenlanders populair.

De brandweer praat de mensen bij over de gebeurtenis op het Halloweenfeest in Seoul. Beeld AFP

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra laat weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen in Seoul. “Het is een tragedie dat een onschuldige avond van Halloweenfeesten zo abrupt dodelijk werd. Mijn gedachten gaan uit naar de Koreaanse families die vandaag dierbaren hebben verloren”, aldus Hoekstra op Twitter. Ook premier Rutte laat weten “geschokt en bedroefd” te zijn “door het nieuws van het tragische incident in Seoul dat het leven kostte aan zoveel Koreanen”.