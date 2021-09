Ruilen? British Museum krijgt een gratis bronzen plaquette van Nigeria, mits ze hun roofkunst teruggeven

Bronsgieters uit Benin City (Nigeria) hebben een aantal bronzen kunstwerken gegoten, speciaal voor het British Museum. Het befaamde Londense museum mag ze gratis hebben – dat wil zeggen: in ruil voor een paar exemplaren van de ettelijke honderden antieke Benin Bronzes uit de museumcollectie.

De originele, antieke Bronzes – waaronder koningshoofden en bronzen plaquettes die veldslagen memoreerden – werden in 1897 door Britse soldaten geroofd uit het paleis van de koning van het Beninrijk. Dat rijk had zijn grondgebied in het huidige Nigeria, met als hoofdstad Benin City. Die stad is nog steeds de zetel van koning Ewuare II, die nu nog slechts ceremoniële functies heeft. En daar worden ook nog steeds bronzen kunstwerken gegoten.

‘Alsof we een dode beschaving zijn’

De duizenden voorwerpen die de Britse soldaten een dikke eeuw geleden van de paleismuren en altaren rukten, zijn sindsdien verspreid over museumcollecties wereldwijd, zo ook in het Leidse Museum Volkenkunde. Al sinds Nigeria’s onafhankelijkheid in 1960 hebben achtereenvolgende koningen – en regeringen – gevraagd om restitutie van deze roofkunst. De laatste jaren reageren westerse musea en cultuurministeries daar steeds welwillender op. Vooral in Duitsland bestaan vergevorderde plannen voor teruggave.

Het British Museum heeft niet alleen ’s werelds grootste verzameling Benin Bronzes in zijn collectie, maar is ook de grootste dwarsligger in het teruggavedebat. De Nigeriaanse bronsgieter Osarobo Zeickner-Okoro, schepper van onder andere een 2 bij 2 meter grote plaquette, heeft binnenkort een afspraak met de curatoren van het museum, meldt persbureau Reuters. Het stoort hem dat het museum ‘onze beschaving voorstelt als een dode beschaving, net als het oude Egypte’. Het British Museum geeft, hangende dat gesprek, geen commentaar.

