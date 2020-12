Rugbyers zingen het Australische volkslied uit volle borst mee in Aboriginal-taal. Een primeur

In Nieuw-Zeeland deden ze het al. Voor een internationale sportwedstrijd wordt sinds 1999 het nationaal volkslied voor de helft gezongen in de taal van de Maori, de oorspronkelijke bevolking. Alle spelers zingen dan uit volle borst mee. In Australië waren ze nog niet zo ver. Al jaren woedt er een brede maatschappelijke discussie over het volkslied. De kritiek: de tekst is archaïsch en negeert de oude geschiedenis van het continent van vóór de kolonisatie en daarmee ook de positie en onderdrukking van de Aboriginals.

Misschien is zaterdag in één minuut een einde gemaakt aan de controverse. Voor de rugbyinterland tegen Argentinië bracht de jonge studente Olivia Fox in het stadion van Sydney live het volkslied ten gehore. Het bijzondere: het eerste deel zong ze in het Eora. Dat is een bijna uitgestorven, inheemse Dharug-taal uit de regio van Sydney.

Wat het publiek en miljoenen tv-kijkers het meest verwonderde: al die bonkige, grote rugbyspelers zongen hartstochtelijk mee in het Eora, ongeacht hun afkomst. Ze bleken de hele week geoefend te hebben. Ze bezochten ook een centrum voor inheemse cultuur.

Al sinds de jaren zestig komen ook Aboriginals uit in het nationaal rugbyteam. Glen Ella is rugbyer van inheemse origine in de huidige selectie. Vanwege het gevoel van erkenning had hij tijdens het volkslied ‘kippenvel tot achter in mijn nek’. De reacties in Australië waren veel zeer positief. De prominente netbalster Kimberley Green noemde het op Twitter ‘het beste Australische sportmoment dat ik ooit heb gezien’. Volgens veel anderen heeft heel het land een grote stap vooruit gezet. Dankzij rugby.

