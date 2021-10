‘Roofzuchtige Mus’ legt alle Iraanse tankstations plat

Lange rijen auto’s en motoren strekten zich dinsdag uit voor de tankstations in Iran. Een cyberaanval had alle 4300 tankstations in het land geraakt, en alle machines die gesubsidieerde brandstof verschaffen lagen eruit.

Iraniërs hebben hier een apart pasje voor: per maand kunnen ze zestig liter voor 15.000 rial (30 cent) per liter tanken. Maar iedereen die de pas in de machine stak, kreeg het bericht ‘cyberattack 64411’ te zien. Het bleef wel mogelijk om de ongesubsidieerde en duurdere brandstof te tanken, maar voor veel Iraniërs is die te duur. De cyberaanval kwam bijna twee jaar na het uitbreken van grootschalige protesten tegen de verhoging van de brandstofprijs. President Ebrahim Raisi, die woensdag verschillende tankstations bezocht, meent dat de actie bedoeld was om ‘mensen boos te maken door wanorde en ontregeling te creëren’.

‘Waar is onze brandstof?’

De aanval lijkt plagerig bedoeld: het cijfer 64411 dat verscheen, is het nummer van het kantoor van de hoogste leider Ali Khamenei. De grootayatollah kreeg nog meer spot te verduren: naast de tankstations waren ook verschillende elektronische billboards gehackt, vermoedelijk als onderdeel van dezelfde cyberaanval. ‘Khamenei, waar is onze brandstof?’, verscheen er op borden boven snelwegen in zowel de hoofdstad Teheran als Isfahan. Woensdag waren de meeste problemen verholpen.

De cyberaanval is opgeëist door ‘Roofzuchtige Mus’, een tot dusver onbekende groep. Op hun Telegram-account eist de groep ook de verantwoordelijkheid op voor een cyberaanval op het Iraanse treinnetwerk, van afgelopen zomer. Ook toen verscheen het cijfer ‘64411’ op de digitale borden in de stations. Die aanval werd destijds toegeschreven aan de hackersgroep ‘Indra’, vernoemd naar een oorlogsgod uit het Hindoeïsme. Onduidelijk is nog of er enig verband is tussen beide groepen.

Wie er precies achter deze fantasierijke namen zit, is nog niet duidelijk. Bij cyberaanvallen in Iran wordt er al snel naar Israël gewezen. Maar dat land richt zich voornamelijk op het saboteren van Irans nucleaire programma, terwijl beide ‘64411’-aanvallen de publieke voorzieningen van Iran op het oog lijken te hebben.

Iran is al vaker het doelwit geworden van grote cyberaanvallen. De meest ingrijpende was het Stuxnet-virus (vermoedelijk ontwikkeld door Amerika en Israël) dat er in 2010 voor zorgde dat duizenden centrifuges in Iraanse nucleaire installaties zich stukdraaiden. Zelf pleegt Iran ook cyberaanvallen op andere landen: deze maand werd bekend dat Iraanse hackers succesvol waren in het hacken van enkele defensiebedrijven die materieel leveren aan onder meer Europa, Amerika en Israël.

Nucleaire deal Israël heeft er in het verleden meermaals op gehint dat het verantwoordelijk was voor cyberaanvallen op Irans nucleaire installaties, zoals een aanval op de Natanz-faciliteit begin dit jaar. Het land schuwt militaire actie niet als het aankomt op het belemmeren van Irans nucleaire programma. Sinds het aantreden van Irans nieuwe president Raisi is een nieuwe onderhandelingsronde over een hernieuwde nucleaire deal tussen Iran en de VS nog niet van de grond gekomen. Israël heeft bij de VS aangedrongen om ‘andere opties’ te overwegen om Irans nucleaire programma in te perken, mochten de gesprekken uiteindelijk falen. Iran heeft inmiddels laten weten dat een nieuwe onderhandelingsronde eind november van start zal gaan. De VS en Europa hebben nog niet officieel bevestigd of dit inderdaad het geval is.

