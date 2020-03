Rondje Europa: Belgen mogen nog fietsen, maar hoe ver?

Blijf in uw kot, maar blijf ook in beweging, dat is het advies dat de Belgen al ruim twee weken krijgen om de coronacrisis te bestrijden. Behalve voor boodschappen mogen ze alleen naar buiten om te wandelen, joggen of fietsen. Een picknick in het park of het bos is verboden, een rondje erdoorheen rennen of fietsen niet.

De restricties lijken voor veel Belgen een aansporing om tijdens de lockdown alsnog werk te maken van hun goede voornemens om in 2020 meer te bewegen. Aftandse tweewielers en vale sportleggings duiken overal op in het verder verlaten straatbeeld.

Blijf tijdens het sporten zoveel mogelijk in de buurt van je huis, drukt het nationaal crisiscentrum de Belgen op het hart. Het is verboden om eerst naar zee of de Ardennen te rijden.

Maar wat mag er nog wel? Die vraag houdt niet alleen burgers bezig, vooral de Belgische politie blijkt er moeilijk mee uit de voeten te kunnen. De richtlijnen zijn ‘veel te vaag’, zegt Nicholas Paelinck, korpschef van de regio Westkust. “Als we nu een wielertoerist aantreffen op 50 kilometer van zijn huis, hebben we niets in handen om te zeggen dat het niet mag”, zei hij tegen De Standaard.

Het rondje rond de kerk dat Geert de Vlieger met Strava fietste. Beeld Strava

Creatief rondje om de kerk

Voetbalanalist en oud-keeper van het nationale elftal Geert De Vlieger fietste daarom donderdag alvast creatief rond de kerktoren. De Vlieger maakte steeds grotere cirkels en tekende zo als het ware een roos, is te zien op zijn profiel op de sport-app Strava. Totale lengte: iets meer dan 100 kilometer.

Dat is nog altijd te ver naar de smaak van minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem. “Een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer”, zei hij donderdag tegen Belgische media. Volgens hem gaan lange tochten ‘in tegen de geest van de genomen maatregelen’. De Crem pleitte daarom voor de invoering van een afstandsbeperking door de nationale veiligheidsraad.

“Laat het ons wat leefbaar houden”, reageerde zijn collega van volksgezondheid, Maggie De Block, die bijval kreeg’s van lands bekendste viroloog Marc Van Ranst. Vooralsnog wonnen zij het politiek handje drukken binnen de tijdelijke Belgische noodregering. Wel kondigde premier Sophie Wilmès vrijdagavond aan dat de politie vanaf nu vaker boetes gaat uitdelen aan wie de coronamaatregelen overtreedt. De tijd van waarschuwen is voorbij, aldus de premier. Buiten zijn mag, als je in beweging bent. Een lange fietstocht maken is dus oké. Maar wie halverwege rustig ergens op een bankje of in een park gaat pauzeren, riskeert alsnog op de bon te worden geslingerd.

