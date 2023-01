Ronaldo is een pion in de Saudische voetbalstrategie

Het binnenhalen van Cristiano Ronaldo door het Saudische Al-Nassr werd dinsdag officieel gevierd. Dat de voetballer tijdens het persmoment nog zei dat hij in Zuid-Afrika was, in plaats van Saudi-Arabië, leek het enthousiasme van de duizenden voetbalfans die zich in het stadion in Riyadh hadden verzameld niet te deren. Kort daarna liep hij in zijn nieuwe blauwgele tenue onder luid gejuich het veld op.

Saudi-Arabië is gek op voetbal, en de Saudische competitie heeft sterke spelers, maar dat zo’n internationale superster als Ronaldo nu op het veld rondloopt is uniek. Het mag dan ook wat kosten; het salaris van de voetballer zal, samen met de commerciële deals die er zijn gesloten, uitkomen op 200 miljoen euro per jaar.

Dat de club zoveel uitgeeft aan wat volgens sommigen de beste speler ter wereld is, heeft niet alleen te maken met de hoop dat Al-Nassr, die toch al boven aan de competitie staat, zal floreren op het voetbalveld. De riante investering is ook een onderdeel van een langetermijnstrategie van de overheid die Saudi-Arabië moet voorbereiden op een toekomst waarin er niet meer op de olievelden vertrouwd kan worden om de staatskas te vullen.

Het gaat om ‘Visie 2030’, een paradepaardje van kroonprins Mohammed bin Salman, dat onder andere de lokale entertainment-, toeristen- en sportindustrie verder moet ontwikkelen tot bouwstenen van een nieuwe economische orde. De motor achter de plannen is het Saudische Publieke Investeringsfonds (PIF), een van de grootste staatsfondsen ter wereld, met een vermogen van meer dan 565 miljard euro.

Visie 2030 moet er niet alleen voor zorgen dat de privésector zich steeds verder uitbreidt, zodat er meer baankansen voor Saudiërs – die nu bijna allemaal in de door olie gefinancierde publieke sector werken – gecreëerd worden, maar het moet volgens de Saudische autoriteiten het land ook ‘openstellen voor de wereld’.

Geldstroom zeker stellen

Het beeld van Saudi-Arabië als een autoritair, conservatief land moet worden bijgesteld, is het idee, om de geldstroom van buiten zeker te stellen. Maar het imago dat aan het land kleeft – van een regering die dissidenten in het buitenland vermoord, of burgers tot tientallen jaren cel veroordeelt vanwege een tweet – houdt veel bedrijven en toeristen vooralsnog weg.

Daar moet voetbal verandering in brengen. Zo is de hoop dat een internationaal publiek Saudi-Arabië straks eerder in verband brengt met Cristiano Ronaldo en Al-Nassr dan met de moord op Jamal Khashoggi, of met het succes van Newcastle United FC, dat in 2021 werd gekocht door het PIF, dan met de oorlog in Jemen. Wat betreft de belangstelling voor Al-Nassr is er al succes behaald: in de laatste paar dagen steeg het aantal volgers van de club op Instagram van 860.000 naar 8,9 miljoen.

Volgens de laatste jaarrekening van het PIF, ingezien door The Financial Times, zijn de investeringen in het voetbal het laatste jaar sterk toegenomen. Zo is er in de eerste acht maanden van vorig jaar al ruim 2,3 miljard dollar uitgegeven aan sponsorshipdeals alleen. Daarnaast is er ook al ruim 226 miljoen dollar geïnvesteerd in Newcastle – dat was aangekocht voor meer dan 376 miljoen dollar – voor de aankoop van nieuwe spelers.

Messi als toerisme-ambassadeur

Ondanks de kunsten van Ronaldo vertrouwen de Saudische autoriteiten het promoten van het land niet volledig aan hem toe. Zijn rivaal Lionel Messi werd vorig jaar, tegen betaling, benoemd tot ‘toerisme-ambassadeur’ van het land. Op sociale media plaatst hij foto’s van mooie Saudische zonsondergangen en een fonkelende Rode Zee, vergezeld met de hashtag #VisitSaudi, en op de website van het ministerie van toerisme geeft hij tips van trekpleisters die men ‘niet kan missen’.

De investeringen van het staatsfonds in de voetbalwereld lijken zich uit te betalen, maar doen de ambities ook groeien. Zo gaat het gerucht dat Saudi-Arabië samen met Egypte en Griekenland een poging doet het WK van 2030 binnen te halen, mogelijk geïnspireerd door de grotendeels succesvolle editie in buurland Qatar vorig jaar. Of de hele wereld dan naar Saudi-Arabië zal afreizen, moet nog blijken. Volgend jaar wordt bekend waar het kampioenschap zal plaatsvinden.

