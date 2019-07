Ronald Reagan noemde Afrikanen ‘apen’ in opgedoken geluidsopname

Ronald Reagan was verbijsterd over het stemgedrag van sommige Afrikaanse gedelegeerden. “Om die, die apen uit die Afrikaanse landen te zien... Verdomme, ze zijn nog nauwelijks gewend om schoenen te dragen!” Nixon antwoordde met een vette lach.

De kwestie waarover werd gestemd, was de toetreding van de Volksrepubliek China tot de VN. Tot dan toe was de nationalistische regering van Tsjang Kai-sjek daar de vertegenwoordiger geweest. Bij de oprichting van de VN, in 1945, had die immers nog het grootste deel van China onder controle gehad. Inmiddels waren de nationalisten teruggedrongen op een eiland voor de kust. Er werd dus vooral een voldongen feit bekrachtigd, en niet alleen met steun van sommige Afrikaanse landen, ook de meeste West-Europese landen stemden voor.

Dat Afrikaanse landen zich weigerden te voegen naar het Amerikaanse standpunt – de regering-Nixon wilde op dat moment nog niets weten van erkenning van de communistische regering – konden veel Amerikaanse politici maar slecht verdragen.

Verdediger van apartheid

De racistische uitlating van de man die in 1980 gekozen zou worden tot de veertigste president van de Verenigde Staten staat niet op zichzelf, schrijft Tim Naftali, de historicus die de geluidsopnames vond en ze deelde in The Atlantic. Als politicus was Reagan een vurig verdediger van de apartheidssystemen in Zuid-Afrika en Rhodesië, het latere Zimbabwe.

De onthulling komt op een moment dat ook de huidige president van de Verenigde Staten weer onder vuur ligt vanwege racistische uitlatingen. Deze week boycotten veel zwarte leiders een herdenking van 400 jaar slavernij in de Verenigde Staten, omdat Donald Trump er zou spreken.

Trump viel de afgelopen tijd op Twitter verschillende politici van kleur aan. Al een paar dagen zoekt hij ruzie met een afgevaardigde uit Baltimore, Elijah Cummings. Die zou volgens Trump een ‘door ratten besmet’ district vertegenwoordigen, waar ‘geen menselijk wezen’ zou willen wonen. Cummings is zwart, net als de meeste mensen in zijn kiesdistrict. Veel commentatoren wezen erop dat Trump zijn ongedierte-metaforen exclusief inzet voor aanvallen op mensen van kleur.

Zo twitterde de president eerder deze maand over vier niet-witte Democratische congresleden: “Waarom gaan ze niet terug naar de verrotte en met misdaad besmette plekken waar ze vandaan komen?”

