Ron DeSantis: de slimmere maar ook saaiere versie van Trump

Toen Ron DeSantis, toen nog een relatief onbekend lid van het Huis van Afgevaardigden, in 2018 gouverneur van Florida wilde worden, werd het ongemeen spannend. Er was zelfs een hertelling nodig, voor hij de zege kon claimen.

Toen Ron DeSantis dit jaar herkozen wilde worden, verpulverde hij zijn tegenstander met bijna 20 procentpunten verschil. Het leidde onmiddellijk tot gefluister en gespeculeer onder Republikeinse strategen, die in DeSantis al langer de gedroomde opvolger van Donald Trump zien, en die zich door deze verkiezingsuitslag bevestigd zien.

In de tussenliggende vier jaar wist DeSantis zijn naam te vestigen als een niet van zijn stuk te brengen bestrijder van allerlei ‘linkse hobby’s en modes’. Zo nam DeSantis wetten aan tegen het onderwijzen van al te kritisch racisme-onderwijs (critical race theory) en het bespreken van homoseksualiteit op school. Volgens zijn critici maakt hij leraren daarmee tot kwetsbare pionnen in de cultuurstrijd, om niet-bestaande problemen te bestrijden. Maar in conservatieve kring vallen zulke wetten goed; ze worden inmiddels in andere staten gekopieerd.

Conflict met Disney

De ophef over de ‘Don’t Say Gay’-wet, zoals tegenstanders hem noemen, bracht DeSantis ook in conflict met Disney, dat in Florida zetelt en daar van oudsher allerlei politieke voordelen geniet. Disney sprak zich, onder druk van zijn personeel, uit tegen de wet, waarna DeSantis de confrontatie zocht, en dreigde om allerlei privileges van het bedrijf in te trekken. Zo verstevigde hij zijn reputatie als Republikein van de nieuwe, populistische garde, die niet op schoot zit bij het grootkapitaal, maar die juist Amerikaanse burgerlijke waarden verdedigt tegenover de liberale elites die het bij mediamagnaten voor het zeggen hebben.

De coronapandemie gaf hem een podium om zich als vrijheidslievende dwarsligger te presenteren. Al vrij snel besloot hij om de scholen in Florida weer open te gooien, en de interventies te beperken tot het beschermen van kwetsbaren. Het verschil met het corona-tegenspartelen van toenmalig president Trump was dat DeSantis daadwerkelijk allerlei academische literatuur over de pandemie had bestudeerd. Zijn beleid ging weliswaar tegen de wetenschappelijke consensus in, maar berustte wel degelijk op weloverwogen keuzes. Toen persbureau Bloomberg dit jaar de balans opmaakte van het aantal coronadoden, sprong Florida er niet per se ongunstiger uit dan Californië.

Gevoel voor politiek theater

Een soort slimmere, maar ook saaiere versie van Trump, zo kent conservatief Amerika hem. Al deelt hij Trumps gevoel voor politiek theater – eerder dit jaar stuurde hij een vliegtuig vol migranten naar Martha’s Vineyard, het vakantie-eiland voor de elite in het noordoosten. Tot leedvermaak van veel Republikeinen, en tot afgrijzen van Democraten, die het een wrede politieke stunt over de rug van kwetsbare mensen vonden.

Het grootste gevaar voor de eventuele presidentiële ambities van DeSantis lijkt de toorn van de echte Trump, die volgende week eigenlijk zijn eigen nieuwe presidentscampagne wilde aankondigen. Het is een publiek geheim dat die zich groen en geel ergert aan de populariteit van zijn pupil. In een interview met Fox waarschuwde hij DeSantis om zich niet in de strijd te mengen. “Ik zou je dingen over hem vertellen die niet heel vleiend zijn. Ik weet meer van hem dan wie dan ook, behalve misschien zijn vrouw.”

