Romance fraternelle bloeit op tussen frenemies Macron en Sunak

Rivalen zullen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk altijd blijven en dat is soms ook gezond, maar de laatste jaren – vooral sinds de brexit – steeg de zuurgraad in de verhoudingen tussen Londen en Parijs naar een zorgelijk niveau. President Emmanuel Macron ontvangt vrijdag de Britse premier Rishi Sunak om een einde te maken aan deze periode. De landen willen niet langer frenemies zijn, maar toewerken naar een echte romance fraternelle.

Frankrijk en het VK waren in de afgelopen jaren verwikkeld in een burenruzie: ze botsten over visrechten, de export van Britse worsten, onderzeeërs en migratie. De leiders gooiden voor het zicht van de wereld met modder naar elkaar. Toen Parijs in 2021 werd verrast door de oprichting van Aukus – een nieuw veiligheidspact tussen Amerika, het VK en Australië – en hierdoor een wapendeal van miljarden euro’s met Australië misliep, reageerde de toenmalige Britse premier Boris Johnson met het neerbuigende ‘donnez-moi un break’ op het Franse protest. De vorige premier Liz Truss kon zelfs geen antwoord geven op de vraag of Macron een ‘vriend of een vijand’ was.

Met het aantreden van premier Sunak in oktober staan de verhoudingen er beter voor. Wat wellicht ook helpt is het karakter van beide politici: met 45 (Macron) en 42 (Sunak) zijn het beiden relatief jonge leiders, ze werkten in de bankenwereld en waren eerder minister van financiën. De twee laten zakelijke en harde politieke belangen prevaleren boven persoonlijke voorkeuren.

Oekraïne en migratie

De Britten en de Fransen hebben grote zorgen over de wereld, vooral wat betreft de Russische invasie van Oekraïne en migratie. Die thema’s hebben vrijdag de prioriteit.

Steeds meer migranten proberen vanuit de Franse kant van het Kanaal de overtocht te maken naar het VK – vorig jaar ging het om 46.000 in totaal. De Britten vinden al langer dat de Fransen te weinig doen om migranten tegen te houden, maar in november maakten de twee landen een begin met wat lijkt op een samenwerking. De Fransen beloofden meer te zullen doen om migranten tegen te houden. Frankrijk verdubbelde de hoeveelheid overheidspersoneel bij migratiecontroles aan de kust tot 800. De Britten op hun beurt verhoogden hun financiële bijdrage voor de Franse inspanningen.

Mogelijk zullen de twee leiders nieuwe afspraken maken om de illegale migratie in het Kanaal verder te beperken. Ook zou kunnen dat Sunak Franse rugdekking wil voor zijn controversiële plan om bootmigranten uit te zetten naar een ander land, waaronder naar Rwanda, en wettelijk vast te leggen dat zij nooit de Britse nationaliteit kunnen verkrijgen.

Maritieme patrouilles

De Fransen hebben ook een wensenlijstje. Zo wil Parijs militair nauwer gaan samenwerken met de Britten. Parijs wil met Londen straaljagers ontwikkelen en samen optrekken in het Oekraïne-dossier. De Fransen willen ook met de Britten meer Oekraïense militairen gaan opleiden en maritieme patrouilles uitvoeren in de Stille Oceaan.

De landen verwachten niet dat vrijdag meteen alle plooien zijn gladgestreken, maar wel dat er een begin wordt gemaakt. De ‘prioriteit’ ligt bij het ‘hervatten van de gezamenlijke werkafspraken’, aldus het Elysée.

En ook als de leiders er vrijdag helemaal niet uitkomen, doen zich op korte termijn nieuwe kansen voor om de verhoudingen te verbeteren. De Britse koning Charles bezoekt over twee weken Frankrijk, zijn eerste staatsbezoek als koning. Daar zal hij ontvangen worden door Macron, die een staatsbanket heeft georganiseerd in het paleis van Versailles.

Lees ook:

Groot-Brittannië en Frankrijk hopen met nieuw akkoord bootmigratie te verminderen

Londen en Parijs hopen met een nieuwe deal over grensbewaking het aantal bootmigranten te verminderen.