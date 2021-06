Roman Protasevitsj en vriendin uit de gevangenis, maar thuis onder huisarrest

Protasevitsj en zijn vriendin Sofia Sapega werden op 23 mei uit een vliegtuig gehaald dat onderweg was van Griekenland naar Litouwen. Het vliegtuig werd gedwongen te landen in Wit-Rusland vanwege een zogenaamde bommelding, waarna Protasevitsj en Sapega werden gearresteerd. Dit leidde in veel westerse landen tot ophef.

Protasevitsj wordt aangeklaagd voor het organiseren van massarellen en kan, als hij veroordeeld wordt, vijftien jaar celstraf krijgen. Sapega wordt beschuldigd van het veroorzaken van onrust. Beiden deden bekentenissen die op de Wit-Russische staatstelevisie werden uitgezonden, die volgens familie en aanhangers onder druk waren gefilmd.

‘Elke stap die ze zetten, wordt gezien door bewakers’

Sapega en Protasevitsj zitten nu beiden onder huisarrest, in aparte huurflats. Volgens zowel de vader van Protasevitsj als de oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die in Litouwen zit, is het een gevangenis van een andere soort: “Huisarrest betekent nog geen vrijheid. Ze blijven gijzelaars, want elke stap die ze zetten, wordt gezien door bewakers”. Een adviseur van de oppositieleider twitterde: “Mensen van de KGB leven in dezelfde ruimte als hij”.

Tichanovskaja suggereerde dat de twee zijn verplaatst vanwege de deze week aangescherpte sancties tegen Wit-Rusland. De Europese Unie stelde sancties in tegen 78 individuen van wie sommigen zijn gelinkt aan het laten landen van het vliegtuig. Donderdag werden ook economische sancties aangekondigd die zich richten op belangrijke sectoren zoals de tabak en aardolie.

