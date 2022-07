Roestige ijzeren dame van Parijs heeft meer onderhoud nodig dan een cosmetische verfbeurt

Frankrijks beroemdste monument – 330 meter hoog, 133 jaar oud – wordt nu voor de twintigste keer in de verf gezet. De werkzaamheden begonnen in 2018 en moeten klaar zijn voor de Olympische Spelen van 2024 zodat hét symbool van Parijs er stralend uitziet.

Maar volgens het weekblad Marianne, dat inzicht had in vertrouwelijke rapporten, is de ingreep die 60 miljoen euro kost vooral cosmetisch. Aanvankelijk zou de verf van 30 procent van de toren worden verwijderd en zou deze van twee nieuwe lagen worden voorzien. Maar de operatie liep vertraging op vanwege de ontdekking van lood.

Uiteindelijk is besloten alleen één decoratieve boog zonder draagfunctie onder de eerste verdieping een grondige behandeling te geven. Op deze manier blijft 245.000 vierkante meter ijzer over. Terwijl verf het belangrijkste element is voor de bescherming van een bouwwerk van metaal, zoals Gustave Eiffel zelf benadrukte in een boek over zijn meesterwerk: ‘Het belangrijkste is om het begin van roest voor te zijn’.

Goedkoopste optie

Maar de exploitant van ‘de ijzeren dame’, de Sete, voelde niet voor een lange sluiting die volgens verschillende experts nodig is. Hiermee sloeg dit bedrijf, dat vrijwel geheel in handen is van de gemeente Parijs, adviezen in de wind waar het zelf om had gevraagd.

Bij de keuze voor de goedkoopste optie heeft zeker meegespeeld dat de Sete tijdens de coronacrisis meer dan 50 miljoen aan inkomsten misliep, vanwege de lockdowns en een sluiting in 2020 van acht maanden.

‘De toren zit erg goed in elkaar en blijft solide’, volgens een ingenieur die Marianne citeert. ‘Maar zo stapel je wel probleem op probleem en wordt het ijzer op de proef gesteld. Alles wat je nu uitstelt, betaal je later dubbel en dwars terug.’

Opnieuw beginnen

Eigenlijk weet de Sete al sinds 2014 dat een grote ingreep nodig is. Het bureau Expiris, gespecialiseerd in verf en roest, concludeerde toen dat de verf bijna overal op de toren te makkelijk loskomt. Er zitten te veel lagen op elkaar en de laatste hebben te veel spanning gezet op de oudere lagen waardoor de verf schilfert en barst, en er een blaas- en craquelé effect is ontstaan.

Expiris-directeur Bernard Giovannoni adviseerde het gebouw helemaal te ontdoen van alle verf en opnieuw te beginnen. Twee jaar later bracht het ingenieursbureau SLH 884 gebreken in kaart waarbij het in 68 gevallen om ‘wijzigingen in de structuur’ gaat die de duurzaamheid van het bouwwerk onder druk zetten.

De Sete reageerde maandag op de onrust die is ontstaan. Volgens Sete-directeur Patrick Branco Ruivo is bij de boog onder de eerste etage gebleken dat de toestand van het ijzer uitstekend is. “We hebben hier voor het eerst in de geschiedenis alle lagen verwijderd en kunnen zien dat de toren in uitstekende gezondheid verkeert.”

Lees ook:

Waarom Macron uitgerekend naar de Eiffeltoren liep

Kunsthistoricus Joke de Wolf richt de blik op een kunstwerk dat bij de actualiteit past. Deze week: de Eiffeltoren.