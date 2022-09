Roep om algehele mobilisatie in Rusland neemt toe

De Russische legerleiding zou geen nieuwe troepen naar Oekraïne willen sturen. Zelfs inderhaast klaargestoomde eenheden blijven in Rusland. De reden is de huidige situatie waarbij het leger grote verliezen lijdt en inmiddels het noordoostelijk deel van Oekraïne heeft verlaten. Ook is het moreel van de gerekruteerde vrijwilligers laag en weigeren ze naar het front te gaan.

Deze mededeling komt van het opperbevel van het Oekraïense leger, dat berichten van de Russische militaire top zegt te hebben onderschept en die op de eigen Facebookpagina publiceert. Ook het aantal gewonden en doden aan Russische zijde speelt hierbij een rol. Geschat wordt dat er al bijna 53.000 Russische soldaten zijn omgekomen bij wat president Poetin de ‘speciale militaire operatie’ noemt in Oekraïne.

Het bericht van de generale staf van Oekraïne kan niet worden geverifieerd. Duidelijk is wel dat Russische eenheden in grote wanorde zijn gevlucht uit de regio Charkov en dat die in een paar dagen tijd weer in handen is gekomen van het Oekraïense leger. Volgens president Zelenski is er in korte tijd een gebied van ruim zesduizend vierkante kilometer heroverd op de Russische bezetter.

Oorlogsverklaring

In Rusland zelf klinkt de roep om Oekraïne de oorlog te verklaren, waardoor een algehele mobilisatie kan plaatshebben en twee miljoen soldaten kunnen worden opgeroepen om naar het front te gaan. Tot nu toe stuurde Moskou vrijwillige militairen naar het front, onder wie veel nauwelijks getrainde rekruten.

Parlementariër Michail Sheremet van de regerende partij Verenigd Rusland roept op tot “volledige mobilisatie, die nodig is voor de overwinning”. Ook de leider van de communistische partij, Gennadi Zjoeganov schrijft op de website van zijn partij: “We hebben een maximale mobilisatie nodig van alle mensen en middelen.” In militaire kringen wordt al enige tijd gemord dat er geen algehele mobilisatie is om het tij in Oekraïne te keren.

Persoonlijke nederlaag

Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Poetin, ontkent dat er binnen het Kremlin wordt gesproken over een algehele mobilisatie. Om dat te doen moet Oekraïne de oorlog worden verklaard. Poetin noemt de aanval een “speciale militaire operatie”. Het woord ‘oorlog’ mag niet worden gebruikt in Rusland. Voor Poetin zou een algehele mobilisatie een persoonlijke nederlaag zijn en tot nu toe is hij niet bereid om toe te geven dat hij de situatie in Oekraïne compleet verkeerd heeft ingeschat. Hij dacht eind februari binnen een paar dagen de hoofdstad Kiev te hebben ingenomen en Oekraïne onder Russische controle te hebben.

Uit wraak voor de terugtocht uit het noordoosten beschieten Russische troepen de laatste paar dagen steden en dorpen met raketten en raken daarbij veel burgerdoelen.

Kremlin negeert verliezen in het oosten van Oekraïne.

Het Russische leger lijdt aanzienlijke verliezen, terwijl Oekraïne steeds meer grondgebied herovert. Ondertussen doet het Kremlin alsof er niets aan de hand is. Het reageert onverschillig op de groeiende kritiek op de forse tegenslagen in Oekraïne.