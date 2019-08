Roemenië is in de ban van de verkrachtingsmoord op de 15-jarige Alexandra

Verkrachters en pedoseksuelen kunnen in Roemenië voortaan een levenslange celstraf opgelegd krijgen. Dat heeft de Roemeense premier Viorica Dăncilă donderdag via een nooddecreet besloten. Aanleiding voor de noodmaatregel is de moord op de 15-jarige Alexandra Macesanu. Een zaak die het land nu al ruim twee weken in zijn greep houdt.

De zaak rondom het tienermeisje kwam aan het rollen op woensdag 24 juli toen bekend werd dat Macesanu was ontvoerd door een man van 65. Het tienermeisje werd op de noodlottige dag gekidnapt terwijl ze langs de kant van de weg wandelde en een lift probeerde te krijgen naar haar thuisdorp Dobrosloveni in het zuiden van het land.

De volgende ochtend wist Macesanu met een mobiele telefoon driemaal het alarmnummer 112 te bellen en gaf ze de politie informatie over haar verblijfplaats. Ze wist te vertellen dat ze werd vastgehouden in een huis in de stad Caracal. Ook zei ze dat ze verkracht en geslagen werd. De hoofdcommissaris van de politie, Ioan Buda, vertelde journalisten later dat ze tijdens haar laatste belletje “hij komt eraan, hij komt eraan” door de telefoon schreeuwde, vlak voordat de verbinding werd verbroken.

Traag optreden

Ondanks de urgentie kwamen de autoriteiten pas laat in beweging. De politie onderzocht drie verkeerde woningen, voordat de juiste locatie van het meisje werd getraceerd. Dat was zeker 12 uur na de telefoontjes van Macesanu. Vervolgens vroeg de politie een huiszoekingsbevel aan, dat in noodgevallen niet vereist is, en wachtte ze nog tot de volgende ochtend om de woning binnen te vallen, ruim 19 uur na het laatste telefoontje van Macesanu. In de woning trof de politie de verbrande resten van het meisje aan en de sieraden die ze op de dag van de ontvoering droeg.

Op zaterdagochtend werd een 65-jarige man gearresteerd door de politie op verdenking van de moord op de tiener. Inmiddels heeft hij een schuldbekentenis afgelegd. Ook bekende hij verantwoordelijk te zijn voor een andere moord, die op de 18-jarige Luiza Melencu, een vrouw die in april dit jaar vermist raakte. Zij werd ontvoerd, vermoord en verbrand, en haar stoffelijk overschot in een bos gedumpt.

De moord op Macesanu en de nalatige reactie van de autoriteiten, hebben in Roemenië tot grote verontwaardiging geleid. Veel mensen geloven dat het trage optreden van de politie haar het leven heeft gekost. In Boekarest gingen het weekend na de moord duizenden mensen de straten op om te protesteren tegen het handelen van de autoriteiten.

De minister van binnenlandse zaken, Nicolae Moga, stapte in de nasleep van de gebeurtenissen op en ook de landelijke politiechef moest samen met een paar andere hooggeplaatste politieofficieren het veld ruimen. Justitie is inmiddels een onderzoek gestart naar wie er verantwoordelijk is voor het trage optreden.

Tot nog toe konden verkrachters in Roemenië rekenen op een celstraf van 12 jaar en 18 jaar indien het slachtoffer overlijdt. Voor pedoseksuelen golden celstraffen tot 7 jaar. Met ingang van het nooddecreet hangt hun voortaan levenslang boven het hoofd.

