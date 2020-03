Rode linten, dichte hekken, het doet de Britse buitensporter niets

De gemeente Amsterdam sluit alle openbare gymnastiektoestellen voor het publiek. De hoop is dat mensen de verleiding om toch aan de stangen te gaan hangen, ondanks alle verboden, zullen weerstaan zodra er rood-witte linten omheen gespannen zijn.

Maar de ervaring van de politie in het Verenigd Koninkrijk is anders. Daar hangen die rood-witte linten al rond de gymtoestellen in de parken, maar het helpt weinig. Enthousiaste sporters halen ze gewoon weg. De Britse politie heeft nu hulp aan de bevolking gevraagd. Als mensen, waar dan ook, zien dat er toch een samenscholing is, dan moeten ze de politie bellen. Die kan dan gericht de hardnekkige yogaklasjes in de Londense parken uiteendrijven, of de spierbundels uit de klimrekken voor volwassenen jagen.

‘Klim niet over de hekken’

Het is nieuw beleid, want de Britse politie had het publiek juist met heel veel werk moeite bijgebracht wanneer ze de politie wel en niet kunnen bellen. Wel: bij levensbedreigende situaties, maar liever niet bij feestjes zonder vergunning. Nu juist de klasjes en sportbijeenkomsten vanwege hun virusverspreidingscapaciteit levensbedreigend zijn geworden, moeten de mensen die juist wel melden.

Op die manier kreeg eerder deze week een groep jongeren in Liverpool een officiële waarschuwing. Die misten na het sluiten van alle voorzieningen hun sportactiviteiten zo erg, dat ze over de hekken van het gesloten gemeentelijk sportcentrum waren geklommen om toch in de gewichten te kunnen hangen.

Ook in Londen moest de politie ‘uitleggen’ wat ‘gesloten’ precies betekent, zo stond te lezen op het gemeentelijk politiekanaal op Twitter. De uitleg volgde: “Het sportgebied in Hampstead Heath is dicht. Klim dus niet over het hek om de apparaten te gebruiken.”

