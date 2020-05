Robothond Spot speurt in Singapore naar drukte

Een park in Singapore heeft wel een heel bijzondere handhaver in dienst genomen. Om ervoor te zorgen dat mensen genoeg afstand van elkaar houden loopt deze dagen een robothond rond in het Bishan-Ang Mo Kio Park.

De hond, die de naam Spot kreeg, is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics en is uitgerust met een camera op zijn rug. Daarmee kan hij de drukte in het park waarnemen. Is het te druk, dan geeft de robothond via een luidspreker een boodschap af. ‘Laten we Singapore gezond houden’, klinkt het blikkerig. ‘Houd in elk geval een meter afstand, voor je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen.’

De autoriteiten hebben verzekerd dat de techniek niet zal worden gebruikt om individuen op te sporen. Toch reageren de bezoekers van het park schrikachtig als ze de gele robot kordaat op hen af zien lopen, zo is te zien op een filmpje dat de Singaporese krant Straits Times maakte. Singapore kent hele strenge lockdown-regels. Wie zich niet aan de maatregelen houdt hangt een hoge boete of gevangenisstraf boven het hoofd.

De komende week zal in het park nog worden onderzocht hoe de bezoekers op de robot reageren. Als de proef succesvol uitpakt, zal de robothond ook in andere parken in Singapore worden ingezet.

