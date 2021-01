Risico op zelfmoord verhindert uitlevering WikiLeaks-oprichter Assange

WikiLeaks-oprichter Julian Assange hoeft niet uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten, zo oordeelde maandag een Britse rechter. De uitspraak is opmerkelijk. De Britse rechter vreest dat Assange zelfmoord zal plegen in de Amerikaanse gevangenis en blokkeerde daarom zijn overdracht aan de autoriteiten in de VS.

Het beroep dat Assange deed op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid om in de Verenigde Staten niet te worden vervolgd voor de publicatie van zo’n 700.000 geheime Amerikaanse overheidsdocumenten werd niet gehonoreerd door de rechter.

Vanaf 2010 maakte WikiLeaks deze openbaar. Zo onthulde het een militaire video waarop te zien is hoe in 2007 bij een aanval van een Apache-helikopter twaalf mensen, onder wie twee Reuters-journalisten, in Bagdad om het leven kwamen.

De Amerikaanse aanklagers en westerse veiligheidsdiensten beschouwen WikiLeaks-topman Assange als staatgevaarlijk. De publicatie van geheime dossiers hebben volgens de VS meer dan honderd geheim agenten en informanten in het buitenland in gevaar gebracht doordat hun namen bekend werden. Zeker vijftig van hen moesten halsoverkop met hun gezinnen hun moederland verlaten naar de Verenigde Staten of een ander veilig land.

Achttien aanklachten

In Amerika hangt de nu 49-jarige Assange achttien aanklachten boven het hoofd. Het ministerie van justitie in de VS toonde zich maandag tevreden over het afwijzen door de Britse rechter van het beroep op persvrijheid. “We hebben op alle inhoudelijke punten gewonnen”, liet het in een persverklaring weten.

Reporters without Border, een internationale organisatie van journalisten die voor persvrijheid opkomt, zei na het vonnis erg bezorgd te zijn. “We zijn het oneens met de rechter dat deze zaak niet politiek gemotiveerd zou zijn, en dat het niet om de vrijheid van meningsuiting zou gaan.”

De enige overweging van rechter Vanessa Baraitser om Assange in Engeland te houden was het risico van zelfmoord als hij in een zwaarbeveiligde Amerikaanse gevangenis in bijna volstrekte isolatie zou worden geplaatst. Assange heeft last van zware depressies en zou al eerder kenbaar hebben gemaakt zelfmoord te willen plegen. In zijn cel in de Londense gevangenis is bij een inspectie een scheermesje gevonden.

Eind nog niet in zicht

Assange kan zich al jaren niet vrij bewegen. In 2012 zocht hij zijn toevlucht tot de ambassade van Ecuador in Londen na een uitleveringsverzoek van Zweden wegens verkrachting. In 2019 trok Zweden de strafzaak in. Kort daarop vroeg Amerika om zijn uitlevering. In dat jaar werd Assange ook door Britse politie uit de diplomatieke post van Ecuador gehaald en gevangengezet.

Assange zit nog steeds in de extra beveiligde Belmarsch-gevangenis in Londen. Zijn advocaat zal nu een verzoek indienen om hem op borgtocht vrij te laten. De Verenigde Staten gaan in hoger beroep. Een einde aan de zich al jaren voortslepende juridische procedures rond Assange lijkt nog lang niet in zicht.

Enige hoop zal Assange putten uit de mededeling maandag van de president van Mexico, dat die hem politiek asiel wil verlenen.

