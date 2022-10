Rishi Sunak wordt Britse premier als enig overgebleven kandidaat

Op het allerlaatste moment trok Penny Mordaunt zich maandagmiddag terug uit de race om het leiderschap van de Britse Conservatieve Partij. Dat maakt Rishi Sunak de nieuwe leider van de Conservatieven én automatisch ook de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij was de enig overgebleven kandidaat.

De 42-jarige Tory was maandagochtend al de voornaamste kandidaat. Met inmiddels 180 publieke steunbetuigingen liep hij ruim voor op zijn enige overgebleven concurrent, Penny Mordaunt.

Rustig, stabiel, en vooral geschikt om de Conservatieve Partij terug in kalmere vaarwateren te krijgen: Sunak heeft als nieuwe conservatieve leider een duidelijk profiel. En stabiliteit, daar snakken de Tories naar, na het turbulente leiderschap vol schandalen van oud-premier Boris Johnson eerder dit jaar, en het flitspremierschap van Liz Truss, die na een mislukt begrotingsplan met drastische belastingverlagingen na 45 dagen de handdoek in de ring gooide.

Sunak is ook de eerste niet-witte Britse premier. Bovendien zou Sunak, van Indiase afkomst maar geboren in Groot-Brittannië, als premier ook de eerste praktiserende hindu zijn. Dat maandag Diwali is begonnen, het grote hindoeïstisch lichtjesfeest, maakt zijn verkiezing extra bijzonder.

Economische inzichten

Een ideale schoonzoon, een tech-nerd, met een smetteloos imago, zo profileert Sunak zich. In zijn studententijd was hij voorzitter van de Oxford Investment Club. Daarna vertrok hij naar Londen, om daar als zakenbankier in de City te werken. Aan de prestigieuze Stanford-universiteit haalde hij zijn MBA. In 2020 werd Sunak de jongste Britse minister van financiën ooit.

Sunak staat bekend om zijn economisch inzicht. Al in juli van dit jaar bestempelde hij het begrotingplan van oud-premier Truss en haar toenmalig minister van financiën Kwasi Kwarteng als een ‘sprookjeseconomie', ruim voordat het plan mislukte en een groot vertrouwensverlies in de Britse overheidsfinanciën veroorzaakte. Hij ontwikkelde tijdens de coronacrisis een miljardenprogramma om de economie draaiende te houden - een bewijs van pragmatisme, omdat hij ideologisch eigenlijk voorstander is van een kleine overheid en beperkt economisch ingrijpen.

Sinds duidelijk was dat Sunak goede kans maakte om de nieuwe Britse premier te worden, zit de pond in de lift - maandagochtend steeg de munt met 0,4 procent in waarde ten opzicht van de dollar.

Rol in ‘partygate’

Niettemin kleven aan Sunak ook meerdere schandalen. Hij kreeg een boete voor zijn aanwezigheid op een van Johnsons beruchte lockdownfeestjes. Vanwege die rol in partygate zou Sunak zelfs hebben overwogen af te treden als minister. En in april kwam zijn vrouw Akshata Murthy in opspraak, omdat zij als dochter van een IT-tycoon 825 miljoen euro aan aandelen bezit in het bedrijf. Murthy bleek niet ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk maar in het fiscaal gunstigere India, terwijl Sunak zelf nog minister van financiën was.

Ook staat Sunak niet bekend om zijn empathische karakter. In een video uit 2007, die nu opnieuw op het internet circuleert, zegt hij dat hij geen “vrienden uit de arbeidsklasse heeft”. En recenter lekte een video uit waarin Sunak aan conservatieve partijleden meldde dat hij geld uit “arme wijken” had gehaald om daarmee rijkere buurten te helpen.

Laatste poging Penny Mordaunt

Sunak gold als gedoodverfde winnaar van de verkiezing. Onder zijn openlijke supporters zijn prominente Tories als oud-binnenlandminister Suella Braverman, die Sunak “de enige geschikte kandidaat” noemde, en Kemi Badenoch, minister van internationale handel, die zich bij de vorige leiderschapsverkiezing nog verkiesbaar stelde.

Maandagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd trok Sunaks enige concurrent Penny Mordaunt zich officieel terug uit de race om het leiderschap. Mordaunt zou nog geen dertig parlementariërs achter zich hebben, ver onder de benodigde drempel van honderd steunbetuigingen om mee te mogen doen. In een verklaring op Twitter schrijft Mordaunt dat Sunak haar “volledige steun heeft”.

Sunak zag zijn verkiezing maandagochtend nog als “niet vanzelfsprekend”, meldde de huidige binnenlandminister Grant Shapps, een vertrouweling van Sunak. “Hij is nog druk in gesprek om collega's te overtuigen.”

