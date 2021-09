Reuzenpanda baart tweeling in Madrid

Een reuzenpanda in een dierentuin in Madrid heeft een tweeling gebaard. Op een video die de dierentuin op YouTube zette, is te zien hoe reuzenpanda Hua Zui Ba rond half negen maandagochtend de eerste kleine roze baby ter wereld bracht. De moeder pakte het krijsende pandaatje met haar bek, legde het in haar schoot en begon het te likken. “Het was een heel bijzonder moment”, zei dierenarts Eva Martinez.

Het duurt na de geboorte een paar dagen voordat de sekse van de tweeling kan worden bepaald, omdat die in eerste instantie lastig is te zien. De komst van de twee is goed nieuws voor het overleven van de reuzenpanda’s, die tot voor kort werden bedreigd in hun voortbestaan. Dankzij beschermende maatregelen groeit hun aantal. Er leven er tegenwoordig zo’n 1800 in het wild in China en 500 in gevangenschap wereldwijd. De dierentuin jubelde dat de geboorte ‘een grote bijdrage’ levert aan de bescherming.

