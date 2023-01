Republikeinse rebellenclub heeft lak aan mores Congres

Voor de verkiezingen voor president en Congres van 2020 nam de Republikeinse Partij niet de moeite een nieuw beleidsprogramma te schrijven. Bijna terloops werd dat van 2016 overgenomen.

De boodschap was duidelijk: het ging niet om beleid, het ging om Donald Trump en wat hij nog altijd vertegenwoordigde: woede op de gevestigde politiek, de belofte van een grote schoonmaak in Washington. Ook al was het daar de vier jaar daarvoor niet echt van gekomen.

Een verkiezing later plukken de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden daar de wrange vruchten van. Want acht stemmingen lang al, gedurende drie dagen, blokkeerden twintig fractieleden, samen met de Democraten, de verkiezing van hun fractieleider Kevin McCarthy tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij, en niet de partijleiding, vinden ze, vertegenwoordigen die woede van de kiezers.

In de media worden ze afwisselend aangeduid als de uiterste rechterflank of de extreme Maga- (Make America Great Again) oftewel Trump-vleugel van de fractie.

Dat klopt wel en niet. Want er zijn genoeg zeer conservatieve Republikeinen die zich achter McCarthy scharen. En daaronder zijn er ook die fervent aanhanger zijn van de ex-president.

Elke afgevaardigde is een kleine ondernemer

Wat de twintig dwarsliggers onderscheidt is niet zozeer hun ideologie als wel hun strategie. In het Amerikaanse districtenstelsel is elke afgevaardigde en senator een kleine ondernemer die twee, respectievelijk zes jaar lang zoveel mogelijk politieke doelpunten moet scoren en geld ophalen, om daarna bij verkiezingen hopelijk opnieuw de stemmen daarvoor te incasseren.

Tot voor kort had je daarvoor je partij nodig. Collega’s kunnen helpen wetsvoorstellen er door te krijgen. Het lidmaatschap of liever nog voorzitterschap van een commissie geeft invloed op wetten en beleid, en daarmee ook de mogelijkheid om voordelen binnen te halen voor het eigen district. En voor de campagnes kunnen de partij en verbonden actiegroepen tonnen of zelfs miljoenen bijspijkeren.

Wie rebelleert tegen de partijleiding, stelt al die voordelen in de waagschaal.

Politici kunnen nu via zelf genoeg geld ophalen

Maar kennelijk zijn de twintig muiters daar niet bang voor. Dat is een symptoom, analyseert hoogleraar Richard Pildes in de Washington Post, van het verval van die oude machtsstructuur. Politici kunnen nu zelf genoeg geld ophalen door via sociale media aan een grote groep aanhangers kleine bedragen te vragen. En belangrijke wetgeving wordt steeds vaker bekokstoofd door de fractieleiding in plaats van in commissies. Je hebt daar als politicus meer invloed op door pittig op te spelen in sociale en gewone media.

Voorafgaand aan de stemmingen de afgelopen dagen, gingen de opstandige leden tekeer tegen die oude machtsstructuur en de leiders, Kevin McCarthy voorop, die hem handhaafden. En daarmee spreken ze ongetwijfeld namens hun kiezers, die ze vakkundig kwaad hadden gekregen over het feit dat de campagnebeloften uit het verleden, bijvoorbeeld over het uitbannen van het overheidstekort of het uitzetten van alle illegale immigranten, hol waren gebleken.

Concessies

Om de twintig te paaien deed McCarthy donderdagochtend naar verluidt concessies die het afgevaardigden in de toekomst nog gemakkelijker maakt om buiten de oude machtsstructuur om te werken. Hij regelde dat twee grote actiegroepen: de Club for Growth en het Congressional Leadership Fund – formeel onafhankelijk – van de partij – zich niet meer zullen mengen in de voorverkiezingen. Daar steunden ze tot nu toe gematigde Republikeinse kandidaten, omdat die in de uiteindelijke verkiezing meer kans maken.

De groep opstandelingen zou ook een ruime vertegenwoordiging krijgen in de enige commissie die wetsontwerpen kan maken of breken, omdat die ze naar het voltallige huis moet sturen. Waardoor de blokkeermacht die ze hebben gedemonstreerd helemaal in beton wordt gegoten.

Dat zit de overige leden van de fractie niet lekker. Maar de enige andere oplossing, het voor twee jaar buiten spel zetten van de muiters door een soort coalitie-afspraak met de Democraten, leek ook donderdag ondenkbaar.

Lees ook:

‘Strateeg’ McCarthy niet opgewassen tegen verdeeldheid Republikeinse fractie

Voor de zesde keer behaalde de Republikeinse fractievoorzitter Kevin McCarthy niet de benodigde 218 stemmen voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden.

Verkiezing van voorzitter van het Huis kan een historisch spektakel worden

Alsof de Amerikaanse politiek de afgelopen jaren al niet bijzonder genoeg was, is er kans op een nieuw historisch tafereel: een verlamd Huis van Afgevaardigden.