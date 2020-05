Republikeinen zijn als de dood voor stemmen per post

Ook de verkiezingen zelf zijn in de VS nu het onderwerp van verbeten politieke strijd tussen de twee partijen. Dit weekend spande de Republikeinse Partij in Californië een rechtszaak aan tegen de Democratische gouverneur Gavin Newsom, die had besloten om alle geregistreerde kiezers een stembiljet op te sturen waarmee ze straks in november per post kunnen stemmen.

De Republikeinse weerzin tegen stemmen per post leeft breder. Vorige week dreigde president Trump de door Democratische gouverneurs bestuurde staten Michigan en Nevada al met intrekken van fondsen, als ze door zouden gaan met hun plannen om dat makkelijker te maken.

Stemmen op afstand lijkt op het eerste gezicht zinnig, om drukte in de stembureaus te voorkomen ten tijde van een pandemie. Niemand weet nog hoe de situatie straks in november is, als de Amerikanen onder andere een nieuwe president kiezen. Maar op conservatieve radiostations wordt erover geschamperd: als die slappe Democraten echt te bang zijn om naar het stembureau te gaan, moeten ze ook wegblijven uit de supermarkt, dat is daar de teneur.

Trump tweet over ‘duizenden vervalsingen’

Waar de Democraten volgens dit verhaal eigenlijk op uit zijn, is massale stemfraude. “Dit worden de grootste gemanipuleerde verkiezingen in de geschiedenis”, tweette Donald Trump afgelopen weekend nog. “Democraten zullen duizenden vervalsingen printen en mensen dwingen om die te ondertekenen.”

Nu zijn er al staten waar stemmen per post gewoonte is, en dat dat tot veel fraude leidt, is nog nooit gebleken. Sterker nog, de enige grote fraudezaak kwam in 2018 voor rekening van een Republikeinse functionaris, die stemmen ronselde. Maar goed, Trump beweerde in 2017 ook al zonder bewijs dat er met miljoenen stemmen was gerommeld, en dat zijn overwinning anders nog groter was geweest. Met het kabaal over poststemmen neemt Trump dus een voorschot op een verkiezingsnederlaag, denken velen: die kan hij dan aan fraude wijten.

Er speelt nog iets. Republikeinen zijn in veel staten al jaren bezig om allerlei restricties door te voeren, die het mensen moeilijk maken om zich als kiezer te registreren. Om fraude te voorkomen, zeggen ze zelf. Omdat ze bang zijn dat ze verliezen bij een hoge opkomst, zeggen de Democraten. Want de kiezers die er bij zulke restricties afvallen, zijn vaak zwakkere groepen, die eerder naar de Democraten neigen. Af en toe lijkt Trump die lezing te bevestigen in zijn ongefilterde tweets over poststemmen. Op 8 april bijvoorbeeld: “Enorm potentieel voor fraude, en op de een of andere manier pakt het nooit goed uit voor Republikeinen”.

Ex-gedetineerden in Florida mogen toch stemmen Een rechter in Florida heeft een wet ongeldig verklaard, waarmee de Republikeinen in die staat drempels opwierpen voor ex-gedetineerden die willen stemmen. Tot nu toe verloor je in Florida het stemrecht voor het leven, als je in de gevangenis had gezeten. Maar met een referendum in 2018 schrapten de kiezers die bepaling. Daarop introduceerden Republikeinen in de staat een wet, die allerlei eisen stelde aan ex-gedetineerden die zich als kiezer willen registreren. Oneigenlijke eisen, oordeelde de rechter. De beslissing komt op tijd voor voormalige gevangenen die zich nog willen registreren voor de verkiezingen in november.

