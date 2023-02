Republikeinen zetten Afgevaardigde Ilhan Omar uit belangrijke commissie

De Republikeinen richtten zich op opmerkingen, jaren geleden gemaakt door Omar, die het haar onmogelijk zouden maken te functioneren in een commissie die over internationale betrekkingen gaat. Enkele Republikeinen spraken hun twijfels uit, maar het lukte de nieuwe Huis-voorzitter Kevin McCarthy toch om voldoende steun te vergaren voor de afzetting.

De Democraten zijn ervan overtuigd dat de uitsluiting van de in Somalië geboren parlementariër niks met deze opmerkingen te maken heeft. Volgens hen is de verwijdering louter politiek van aard. Het verwijderen van volksvertegenwoordigers uit commissies kwam vrijwel nooit voor, totdat de Democraten twee jaar geleden de hardliners Marjorie Taylor Greene en Paul Gosar uit commissies kregen.

De Democraten verweerden zich fel tegen de stemming. Omar vroeg zichzelf af of iemand verbaasd was dat zij het doelwit was - want, zo zei ze, als je je tegen de macht verzet, zal die macht zich tegen jou verzetten. “Mijn stem zal luider en sterker worden, en overal ter wereld gehoord worden”, zei Omar in een afsluitende toespraak.

Hakeem Jeffries, Democratisch leider in het Huis, erkende dat Omar misschien in het verleden fouten heeft gemaakt, maar, dat was niet waar deze stemming donderdag over ging. “Die ging over wraak”, aldus Jeffries. Wraak voor het afpakken van commissieposten, door de Democraten, twee jaar eerder. McCarthy hintte hier eerder al op, en de nieuwe Huis-voorzitter heeft woord gehouden.

Lees ook:

De wraak van de Republikeinen

VS-correspondent Bas den Hond schreef dit weekend nog over de aanstaande stemming en de wraak die de Republikeinen hiermee zouden kunnen nemen.