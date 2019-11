Republikeinen zaaien twijfel over motieven getuigen

Is Alexander Vindman een oorlogsheld en een vaderlandslievende Amerikaan, of iemand die samenzweert tegen zijn president en diep in zijn hart meer van Oekraïne houdt? Op de tweede dag van de openbare impeachment-verhoren werkten Democraten en Republikeinen hard om de televisiekijkers te overtuigen van hun kijk op de luitenant-kolonel.

Vindman luisterde als Oekraïne-expert van de Nationale Veiligheidsraad mee naar het gesprek tussen Donald Trump en de president van Oekraïne, Volodimir Zelenski. Hij vertelde dat hij onmiddellijk vond dat Trump daarin niet had moeten vragen om een corruptie-onderzoek naar een andere Amerikaanse politicus, Joe Biden. Ook Jennifer Williams, een adviseur van vicepresident Mike Pence, luisterde mee en vond Trumps verzoek ‘ongewoon’.

Tot nu toe hamerden de Republikeinen erop dat er over dat telefoongesprek alleen getuigen aan het woord waren gekomen die er uit tweede of derde hand informatie over hadden. Daaronder de klokkenluider – naar verluidt iemand van de CIA – die de hele zaak aan het rollen bracht en die tot hun verontwaardiging niet zelf voor de onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden zal verschijnen.

Geconfronteerd met twee getuigen die het gesprek tussen Trump en Zelenski met eigen oren hadden gehoord, probeerden Republikeinse afgevaardigden twijfel te zaaien over hun motieven. In conservatieve media was met name Vindman de afgelopen weken afgeschilderd als een stroman van Oekraïne. Hij komt daar vandaan; hij immigreerde met zijn ouders toen hij drie jaar oud was. En hij bevestigde dat hij tijdens zijn contacten met Oekraïne het aanbod had gekregen om daar minister van defensie te worden. Maar hij vond dat ‘komisch’ en had het meteen aan zijn superieur gemeld.

Jennifer Williams vertelde dat president Zelenski haar baas, vicepresident Pence, aansprak over het uitblijven van militaire hulp voor Oekraïne. Die hulp, toegekend door het Congres, werd op dat moment door het Witte Huis tegengehouden, naar het lijkt als drukmiddel. Daarmee raakt ook Pence meer in het schandaal verwikkeld.

Beide getuigen ontkenden dat ze politieke beweegredenen hadden. Gevraagd of hij een ‘nooit-Trumper’ was, oorspronkelijk de benaming voor een Republikein die elke presidentskandidaat goed vond als hij maar niet Donald Trump heette, antwoordde Vindman: “Ik ben nooit-partijdig”.

Dat merkten ook de Democraten. Gevraagd of hij het verdacht vond dat het verslag van het gesprek tussen president Trump en president Zelenski na afloop, anders dan gebruikelijk, in een buitengewoon beveiligde computer werd opgeslagen, zei Alexander Vindman daar niets kwaads in te zien. “Het was improviseren, om te voorkomen dat het uit zou lekken.”

