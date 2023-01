Republikeinen van de kook om vermeend gasfornuizen-complot

Op tv-zender Fox News leek het de afgelopen maand alsof de Amerikaanse overheid volop werkt aan een grote operatie die diep zal ingrijpen in de kookgewoonten van de gewone Amerikaan. “Joe Bidens klimaatagenda heeft je keuken in het vizier”, spatte het van het scherm. “Het Witte Huis probeert nu om alle gasfornuizen te verbieden”, waarschuwde presentator Sean Hannity in zijn show. En in het ene na het andere programma kwamen restauranteigenaars en politieke experts opdraven om uit te leggen dat het verbod op gasfornuizen een geval was van ‘totaal machtsmisbruik van de overheid’.

Op sociale media plakte tv-kok Andrew Gruel zich uit protest vast aan zijn gasfornuis, tot de plannen van tafel zouden zijn.

In protest of the suggested ban on gas stoves, I’m staying taped to this stove forever. pic.twitter.com/mytHWml7rl — Chef Andrew Gruel (@ChefGruel) 9 januari 2023

De trofee voor het meest alarmistische commentaar ging naar het radicaal-rechtse parlementslid Marjorie Taylor Greene, die op complotsite Infowars de plannen voor gasfornuizen ‘het gevaarlijkste ding voor onze hele planeet en de gehele mensheid’ noemde, omdat ze in een ‘globalistische groene agenda’ zouden passen.

In het Witte Huis zullen ze zich even op het hoofd gekrabd hebben over deze boosheid. Want er bestaan helemaal geen plannen om gasfornuizen te verbieden.

Meer een aansporing dan een plan

De bron van alle verontwaardiging bleek een interview te zijn, dat persbureau Bloomberg begin deze maand had met Richard Trumka, een functionaris van de CPSC, het Amerikaanse equivalent van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt. Trumka besprak een recent onderzoek, dat uitwees dat gasfornuizen gevaarlijker voor de gezondheid zijn dan gedacht, onder andere door de uitstoot van fijnstof en koolmonoxide. Ze blijken een factor van betekenis bij de ontwikkeling van astma bij kinderen en dementie bij ouderen. Fabrikanten moeten ze dus veiliger maken, waarschuwde hij. Anders liggen “alle opties op tafel. Producten die niet veilig gemaakt kunnen worden, kunnen verboden worden”.

Meer een aansporing aan fabrikanten door een hoge ambtenaar dus, dan een plan van de regering. En als het ooit al tot een verbod zou komen, dan zou dat sowieso alleen voor nieuwe fornuizen gelden.

Maar deze verontwaardiging lieten de Republikeinen zich niet meer afpakken. Ook omdat zulke ophef veel politiek dividend oplevert. “Als de maniakken in het Witte Huis mijn fornuis komen afpakken, moeten ze het uit mijn koude, dode handen wegrukken!”, tweette het Texaanse parlementslid Ronny Jackson. Hij begon een petitie op savethestoves.com. Wie die ondertekent, komt tevens op de mailinglijst van Jackson.

I’ll NEVER give up my gas stove. If the maniacs in the White House come for my stove, they can pry it from my cold dead hands. COME AND TAKE IT!! — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) 10 januari 2023

Ook gouverneur Ron DeSantis van Florida wierp zich op als hartstochtelijk verdediger van de gasfornuizen. Hij lanceerde het plan om ze voortaan vrij te stellen van btw. Zijn campagne lanceerde tegelijkertijd een thematische productenlijn over de kwestie, met kookschorten. Kritische vragen wist DeSantis handig om te draaien: dat er in werkelijkheid geen plannen zijn om gasfornuizen te verbieden, is juist een gevolg van de felle conservatieve tegenreactie, zo redeneerde hij, want anders waren die er vast gekomen.

Het grappige is, dat in Florida bijna iedereen allang elektrisch kookt. Het is de staat met de minste gasfornuizen, minder dan tien procent van de huishoudens. Vooral in de overwegend Democratische staten Californië en New York wordt nog op gas gekookt. Inwoners van die staten die geschrokken zijn van de gezondheidsschade, kunnen overigens een paar honderd dollar inruilpremie krijgen voor hun oude gasfornuis. Dat is het enige fornuisbeleid dat wel echt bestaat.

