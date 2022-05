Republikeinen twijfelen over Trump, maar omarmen het trumpisme

Donald Trump zwoer wraak in januari vorig jaar, nadat de minister van binnenlandse zaken van de staat Georgia zijn verzoek afwimpelde om ‘11.780 stemmen te vinden’ en een opname daarvan meteen naar de media stuurde.

Trump had die stemmen nodig om in Georgia alsnog als winnaar van de presidentsverkiezingen uit de bus te komen. En dan misschien, als een paar andere staten ook meewerkten, president te blijven.

Maar de Republikeinse kiezers van Georgia gaven de minister, Brad Raffensperger, afgelopen dinsdag groot gelijk. Hij versloeg in voorverkiezingen Jody Hice, de kandidaat die Trump naar voren had geschoven. Het is dus Raffensperger die op de landelijke verkiezingsdag in november zal uitkomen tegen een Democratische kandidaat en een goede kans maakt minister te blijven. Hetzelfde geldt voor Republikeins gouverneur Brian Kemp, die vorig jaar weigerde die presidentsverkiezing in Georgia ongeldig te verklaren. Hij versloeg de door Trump aangemoedigde tegenkandidaat, ex-senator David Perdue, met maar liefst 74 tegen 22 procent.

Ook overwinningen

Je zou haast gaan denken dat de Republikeinse partij genoeg heeft van Trump. Maar de vorige president kon in voorverkiezingen de afgelopen weken ook overwinningen noteren. In Georgia won de door hem gesteunde kandidaat voor de Senaat. De kiezers werden niet afgeschrikt door Herschel Walkers verleden van psychische problemen en huiselijk geweld. Misschien dankzij de aanbeveling van de ex-president, maar wellicht ook omdat hij een beroemde football-speler is.

Ook in andere staten kreeg Trump in veel gevallen zijn zin. In Ohio won J.D. Vance, schrijver van een veelgeprezen boek over de cultuur van arme witte Amerikanen in Kentucky, de nominatie voor de Senaat. Hij was ooit een fel criticus van Trump, maar begon hem als kandidaat te prijzen en werd beloond met zijn steun.

In Michigan prees de voormalige president Kristina Karamo aan als minister van binnenlandse zaken. Die was in november 2021 vrijwilliger op een stembureau. Ze beweerde later dat daar ’s nachts extra zakken met stemmen voor Joe Biden waren bezorgd en dat de stemmachines ook op de hand van de Democraat waren.

Van zulke fraude is in Michigan, en elders, na onderzoek niets gebleken. Maar de Republikeinse kiezers, die daar in overgrote meerderheid wel in geloven, nomineerden Karamo in april voor die functie, waar het toezicht op de verkiezingen onder valt.

Nachtmerrie voor de Democraten

Trump-aanhangers op zulke posten, van hoog tot laag, zijn een nachtmerrie voor de Democraten, die vrezen dat wat hem in 2020 niet lukte, in 2024 wel slaagt: verlies met steun van lokale functionarissen ombouwen tot winst.

En zelfs als Trump-kandidaten het niet redden, dreigt volgens hen dat gevaar. In Pennsylvania steunde Trump als kandidaat voor het gouverneurschap een hartchirurg, Mehmet Öz, door zijn vele tv-optredens bekend als ‘Dr. Oz’. Die desondanks niet overtuigend wist te winnen; hij haalde in de Republikeinse voorverkiezingen maar duizend stemmen meer dan tegenstander Doug Mastriano, en daarom komt er een hertelling. Oz maakt veel kans om te winnen, en daar zal Trump de doorslag in hebben gegeven. Maar het is juist Mastriano die hamert op fouten die in 2020 bij de presidentsverkiezingen in Pennsylvania zouden zijn gemaakt, en die belooft orde op zaken te zullen stellen.

Het lijkt er daarmee op dat de ideeën van Trump, inclusief zijn samenzweringstheorieën over de verkiezingen, binnen de Republikeinse partij een langere houdbaarheidsdatum hebben dan Trump zelf.

De ex-president lijkt dat volgens mediaberichten ook te vrezen. Bij de voorverkiezingen in 2024 zou hij zelf wel eens uitdagers kunnen krijgen, iemand als Ron DeSantis, gouverneur van Florida bijvoorbeeld. Politici die zijn ‘Make America Great Again’-boodschap overtuigender kunnen brengen dan hijzelf.

Lees ook:

Column van Bas de Hond

Trump behaalt successen bij de voorverkiezingen, maar zaait daarmee verdeeldheid bij de Republikeinen.

Oud-minister klapt uit de school over Trump

President Trump wilde drugbazen met raketten bestoken en demonstranten in het been schieten.