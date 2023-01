Republikeinen te verdeeld om voorzitter Huis van Afgevaardigden te kiezen

Kevin McCarthy had zijn spullen al naar de voorname vertrekken van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden laten brengen. Maar bij de eerste stemming in het Huis van Afgevaardigden in nieuwe samenstelling, met een Republikeinse meerderheid, haalde de fractievoorzitter van die partij het niet. En bij de tweede ging het ook mis voor hem. Het was de eerste keer in honderd jaar dat er meer stemmingen nodig waren om iemand voor die belangrijke post aan te wijzen. Tot die is bezet, kan het Huis niet aan het werk, want alleen de voorzitter kan de nieuwe leden beëdigen.

Het was toen deze krant werd gedrukt nog niet duidelijk of het McCarthy of een andere Republikein bij een derde of nog latere stemming beter zou vergaan.

De voorzittersverkiezing liep daarmee uit op een krachtmeting tussen de overgrote meerderheid van de Republikeinen, die McCarthy willen, en een groepje partijrebellen die hem verwijten dat hij de afgelopen jaren veel te slap oppositie heeft gevoerd tegen de Democraten en hun president Joe Biden.

Blokkeren

Zij konden zijn verkiezing blokkeren doordat de meerderheid die de Republikeinen in november vorig jaar veroverden maar klein is, zodat McCarthy in zijn gevecht om het voorzitterschap maar vier stemmen kon missen. Het werden er in de eerste stemming 19, en ook in de tweede stemming noemde meer dan een dozijn van zijn partijgenoten een andere naam.

De nieuwe voorzitter van het Huis, of het nu McCarthy wordt of een compromis-kandidaat zoals de vaak genoemde Steve Scalise, zal telkens opnieuw last hebben van die diepe verdeeldheid. Als die op enig moment een wet aangenomen wil zien tegen de zin van de radicale minderheid, zal hij of zij de steun moeten zoeken van Democratische afgevaardigden, een politieke doodzonde.

En die kan hard worden afgestraft. Een van de concessies die McCarthy de afgelopen dagen deed in een poging de steun van de rebellen te krijgen, was dat voortaan vijf of meer leden van het Huis een voorstel tot afzetting van de voorzitter zouden mogen indienen. De afgelopen jaren mochten alleen fractieleiders dat doen.

Ook in 2015 al kandidaat

De verkiezing van dinsdag was McCarthy’s tweede poging Huis-voorzitter te worden. In 2015 leek hij de aangewezen kandidaat om John Boehner op te volgen, die vertrok, uitgeput door de voortdurende aanvallen vanuit de rechtervleugel van zijn partij. McCarthy bleek toen onvoldoende steun te hebben in de fractie.

In 2019 werd hij wel fractieleider, maar dat was nadat de Democraten de meerderheid in het Huis hadden veroverd, waardoor tot dinsdag Nancy Pelosi de voorzitter was. Ook de Democraten hadden slechts een kleine meerderheid, maar Pelosi had nooit te maken met het soort muiterij dat McCarthy dinsdag vooralsnog van zijn droombaan afhield.