Republikeinen: nieuwe beelden Capitoolbestorming ‘behoorlijk schadelijk voor Trump’

Ook haar partijgenoot Mitt Romney was onder de indruk van de presentatie van de Democratische aanklagers woensdag, op de tweede dag van het afzettingsproces.

Er werden niet eerder getoonde beelden van de bestorming van het Capitool getoond. ‘Emotioneel en zeer verontrustend’, zei Romney na het zien van de beelden. Daarop was te zien hoe hij, juist voordat de menigte binnenstormde, door een medewerker van het Capitool werd weggeleid. Romney zei geen idee te hebben gehad dat de menigte hem zo dicht op de hielen zat.

De aanklagers en de verdediging krijgen elk zestien uur de tijd om hun zaak te bepleiten. Democratisch Congreslid Jamie Raskin beet het spits af en beschuldigde Trump ervan dat hij zijn presidentiële taken heeft verzaakt. De oud-president kreeg veelvuldig het verwijt dat hij zijn aanhangers die het Capitool bestormden in eerste instantie niet en later halfslachtig tot tot de orde riep, met doden en gewonden tot gevolg.

Het impeachmentproces tegen Trump werd in gang gezet na de bestorming van het Capitool op 6 januari. De oud-president zou hebben aangezet tot een opstand. Om hem schuldig te bevinden moet een twee derde meerderheid in de Senaat hiermee instemmen. De verwachting is dat dit aantal niet gehaald zal worden.